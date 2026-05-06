La semana pasada, Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Grupo Cibest (Bancolombia) fue reelegido como el presidente del Directorio de nuam, el holding que integra los mercados de valores de Colombia, Chile y Perú.
Actualmente, las bolsas de los tres países se encuentran en el proceso de implementar una pantalla única de negociación para los tres mercados, como paso previo para que los inversionistas puedan negociar acciones de los tres países.
Sin embargo, en conversación con Valora Analitik, Rosillo explicó que hay otros frentes de trabajo, como la coordinación entre las plataformas de cofinanciación de Colombia y Chile (a2censo y Scalex) y avanzar en coordinación regulatoria.
¿Cómo va la implementación de la plataforma única?
Vamos bien. Tuvimos justamente la semana pasada Asamblea de Accionistas (de nuam), donde se ratificaron, varios de los pasos y el camino en el que vamos.
La integración de renta variable es el primer paso. La integración tiene tres momentos. El primero fue integrar la propiedad, que esto ya se hizo realidad hace un par de años con la creación de nuam, desde la perspectiva societaria y la creación de un holding.
Ahora viene la integración operativa de los mercados, y posteriormente un desafío grande en la integración regulatoria. En ese segundo punto de integrar los mercados estamos trabajando en la renta variable con una sola plataforma para los tres países, que es de Nasdaq. Colombia dio el primer paso y fue como el piloto, el mercado ya hizo la transición y está operando en esa plataforma.
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¿Cuál es el calendario de implementación?
La marcha blanca fue en Semana Santa y se fue implementando, y en abril funcionó relativamente bien. La semana pasada, el lunes, comenzamos con Perú, que ya están migrando, a esa plataforma y operando. Un tema también bastante retador, pero de impacto.
Y viene Chile, que es el siguiente gran reto, que será en junio. Entonces, esperemos que este semestre terminemos nosotros con los diferentes operadores del mercado operando en una plataforma igual, con las mismas reglas de juego, porque los tres reglamentos operativos son exactamente iguales.
Hubo algunas alertas de agentes del mercado en Colombia…
Esto implica un cambio de un sistema, un cambio interno en cada compañía intermediaria del mercado de valores, cambios tecnológicos, operativos. Pero el cambio más relevante es el cambio en los humanos, que estamos acostumbrados a una cosa y se tiene que migrar y trabajar en un sistema distinto.
Hubo algunos asuntos en el primer mercado, que era Colombia, en donde había fricciones y tensiones, hay cosas que la nueva funcionalidad no trae, y que el mercado se tenía que adaptar.
Fue un tema de gestión del cambio que se manejó, se administró. nuam aprendió de eso, se aplicaron todas esas experiencias en Perú, donde la implementación funcionó bastante bien. Y lo propio es en Chile, cada vez menos fricción, entendiendo que esto es un proceso en donde no solamente no solo se ajustan las operaciones y el sistema, sino que también se tiene que pensar en cómo la gente cambia de mindset.
¿En qué otros frentes de la integración trabajan?
Toca seguir trabajando en temas, por ejemplo, como Scalex, que claramente es una plataforma que atrae a nuevos jugadores y emprendimientos al mercado de capitales.
Lo propio con la plataforma que hay en Colombia, a2ceso, que claramente pone una semilla para el futuro de lo que será el mercado integrado. Creo que un reto grande es seguir promoviendo es la regulación, que sea más fácil, que haya mejor diálogo, articulación y coordinación entre los reguladores de Chile, Colombia y Perú.
Eso va a facilitar muchísimo, porque lo que estamos abordando es cómo atacar el tema de la fragmentación del mercado. Los mercados hoy en día tienden a converger, a ser unificados, a que la liquidez y la profundidad esté en un solo lugar.
Y ese ecosistema genera también una visibilidad de los países que seguramente, vistos individualmente, no generaría la atracción traer capitales a nuestra región.
Se había hablado de una “escalera empresarial” entre a2censo y Scalex para formar nuevos emisores
Ese es más o menos el camino. Creo que ahora el reto hoy en día es muy regional, está muy enfocado en cada país, a2censo en Colombia, Scalex en Chile. El reto es que sea generalizado en los tres países y que haya esa opción.
En últimas eso es la forma como se familiarizan los futuros emisores, pero también a los inversionistas. En este caso, son inversionistas, más informados, más sofisticados y que asumen un riesgo distinto, pero también cómo uno los acerca a todas esas apuestas.
¿Cómo va ese apetito para nuevos emisores?
Yo creo que ese es un tema más que tiene que ver con temas macroeconómicos. El tema de emisiones de renta fija, hay que mirar el tema de cómo está la coyuntura de tasas de interés, para que sea atractivo para el emisor y para los inversionistas. Eso depende mucho de la coyuntura, que va cambiando.
El tema de renta variable es un tema de construcción permanente, de incentivar futuros emprendimientos, futuras empresas, para que puedan crecer exponencialmente utilizando el mercado de capitales, que sigue siendo un reto grande de traer más gente a esa piscina de la liquidez y la comida.
¿Hay interés actual?
Creo que hay algunas prevenciones, como que pierdan el control, estar expuestas a una OPA, que la carga regulatoria o de información sea muy alta y costosa. Las empresas se cuidan mucho de eso.
Hay otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, el síndrome de que tenemos todos del triple AAA. Entonces, si alguien no es AAA, da mucho miedo salir al mercado y que no vaya a haber tracción.
Es un reto que tenemos también como mercados, y desde Grupo Cibest, Bancolombia, que somos unos promotores del mercado de valores, estamos haciendo una apuesta grandísima para reforzar nuestro CIB con el propósito de tener toda esa cadena, desde el inversionista, desde la estructuración hasta la financiación.
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