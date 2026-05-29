ISA anuncia auditorías tras denuncias de Petro por presunto ingreso de recursos de la compañía en Perú a campañas

Tras las recientes acusaciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, a ISA Perú sobre un presunto ingreso de sus recursos a campañas políticas, la empresa respondió este viernes 29 de mayo por medio de un comunicado.
Y es que hace unos días, Petro publicó en su red social X una solicitud realizada al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, donde le pide visitar las instalaciones de la compañía para “verificar el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez (hace cuatro años) y Abelardo de la Espriella”.
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Ante esa acusación, ISA informó que las inquietudes expresadas por el presidente fueron atendidas “con la mayor relevancia y en línea con los protocolos corporativos”.
En ese orden, activó sus mecanismos de verificación, incluyendo auditorías internas y externas, “con el fin de adelantar una revisión integral de los hechos y brindar claridad al señor presidente, como a sus grupos de interés”.
Por otra parte, la compañía manifestó que, en caso de identificarse hallazgos que así lo ameriten, estos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
Petro también resaltó que “el dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú o divisas extranjeras”, y al tiempo advirtió que de comprobarse su afirmación, “se está rompiendo la ley”.
Adicionalmente, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al tema, señalando a Petro de “mentir”, y afirmando que el actual Gobierno “pasará a la historia por haber sido el más corrupto en la historia de Colombia”.
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