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Ahora | Ecuador levantará aranceles a Colombia desde el 1 de junio

Lo anterior fue anunciado en medio de una llamada transmitida por YouTube con Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia.

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Este viernes 29 de mayo, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, confirmó que desde el 1 de junio de 2026 levantará los aranceles a Colombia.

Lo anterior fue anunciado en medio de una llamada transmitida por YouTube con Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia.

El abogado le planteó a Noboa la necesidad de eliminar dicha medida, argumentando el alivio que representa para empresarios, comerciantes, trabajadores y familias del sur del país, especialmente para el departamento de Nariño.

Además de que destruye las relaciones entre ambos países, dejando afectaciones en materia de empleo y golpeando a quienes viven de la actividad productiva en la frontera.

Como respuesta, el presidente de Ecuador aclaró que el problema nunca fue con Colombia, “sino con un Gobierno que no había actuado con firmeza frente a la seguridad fronteriza y el narcoterrorismo”.

Así las cosas, a partir del 1 de junio, un día después de la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo, la tarifa aplicada quedará en 0 %.

Y por último, de la Espriella planteó la construcción de una alianza estratégica con Ecuador para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, además de avanzar hacia una relación energética recíproca y justa para ambas naciones.

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Tags: Colombia, Ecuador
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