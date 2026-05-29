NCS Brands viene fortaleciendo la participación de jóvenes en su equipo de trabajo como parte de su apuesta por impulsar la empleabilidad en esta población. Un objetivo también pensado en impulsar la competitividad y la innovación en industrias de alta rotación como la textil.
De acuerdo con la compañía, en su distribución interna, los millennials representan el 63 % de los colaboradores, mientras que la Generación Z constituye el 19 %, evidenciando una participación relevante de perfiles en crecimiento que conviven con un 17 % de la Generación X.
Liliana Ospina, gerente de talento humano de la firma, explicó que la decisión de priorizar el talento joven responde a la necesidad de agilidad en un sector conectado con las tendencias y la velocidad digital.
“Al tener más del 80 % de la fuerza laboral de la compañía compuesta por jóvenes, la operación logra una mayor naturalidad en el uso de canales en línea, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial. Esta dinámica permite que el tiempo de respuesta entre el diseño y la llegada al mercado sea más eficiente, adaptándose con rapidez a los hábitos del consumidor actual”, destacó.
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NCS Brands también resalta la importancia de construir equipos que reflejen la realidad del consumidor para así fortalecer la identidad de la marca. A la fecha, este ha generado cerca de 1.000 empleos directos.
Como parte de ese propósito, la estrategia de la marca incluye programas de formación técnica y planes de beneficios para quienes buscan cursar estudios superiores, promoviendo el autodesarrollo como motor de ascenso. De igual forma, y al ser una empresa en expansión, la revisión de vacantes prioriza el talento interno, facilitando que los colaboradores avancen hacia roles de liderazgo.
“Este enfoque de inclusión laboral para jóvenes y mujeres se ha convertido en un pilar estratégico que impulsa la innovación en el diseño y la comunicación. Las nuevas generaciones demandan propuestas con propósito y sostenibilidad, obligando a las marcas textiles a transformar sus procesos de creación”, añadió la empresa.
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