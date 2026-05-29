Cali acelera su posicionamiento en ranking global de startups

Cali escaló 65 posiciones en la más reciente edición del Global Startup Ecosystem Index de StartupBlink, ocupando el puesto 212 a nivel mundial. Este resultado fortalece a la capital del Valle del Cauca como la tercera ciudad con mejor ecosistema de startups en Colombia y la número 13 en América Latina.
Los resultados se complementan con los hallazgos del Colombia Tech Report 2025-2026, donde el departamento registra 266 startups activas. Esta cifra corresponde al 12 % del ecosistema nacional, que se traduce en US$4,5 millones levantados y 11 deals (acuerdos de inversión).
De acuerdo con el informe, el sector SaaS (empresas software as a service) y fintech registraron un crecimiento en la región de 32 % y 15 %, respectivamente. A esta dinámica se suman verticales diferenciales como foodtech, healthtech y bioenergía, conectadas con las fortalezas productivas, científicas y sostenibles del territorio.
En esa misma línea, el reporte destaca que Cali es uno de los casos más interesantes del ecosistema colombiano por su apuesta hacia la calidad sobre el volumen, con startups que muestran tracción profunda, propuestas diferenciadas y capacidad para competir en mercados más amplios.
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Factores de aceleración
En el marco de este crecimiento está NIDO, una estrategia impulsada por la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio de Cali y Comfandi.
Su relevancia radica en la capacidad de integrar actores, programas y conexiones estratégicas para acompañar startups, fortalecer sus oportunidades de escalamiento y proyectar a Cali como un hub de emprendimiento, tecnología e innovación.
A esta apuesta se suma Pacific Ventures, vehículo de inversión regional que marca un punto de inflexión para el ecosistema.
Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, destacó que la región tiene una oportunidad muy potente en verticales de alto crecimiento mundial como energía, agro y salud, donde el tejido empresarial existente se convierte en un gran diferenciador para validar soluciones y acelerar la innovación.
“Queremos conectar más empresas tractoras, startups e inversión para impulsar soluciones que nazcan desde el territorio y puedan escalar hacia el mundo”, señaló.
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