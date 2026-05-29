Heineken, patrocinador oficial de la UEFA Champions League, realizará en Medellín una experiencia especial para vivir la final del torneo.
El evento tendrá lugar en Cielo Alto, espacio de entretenimiento en la capital antioqueña, y se enmarca en el Heineken Fandom, una iniciativa global con la que la marca acompaña grandes eventos deportivos, musicales y culturales.
La actividad reunirá a invitados, periodistas y creadores de contenido alrededor de una propuesta diseñada para llevar la transmisión del partido a un formato social e inmersivo, con ambientación inspirada en el torneo europeo, activaciones especiales y momentos pensados para conectar a los asistentes con la cultura fan que rodea a la Champions League.
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La apuesta también responde al dinamismo que vive la ciudad dentro de la categoría premium en Colombia.
“Medellín se ha convertido en un referente por su dinamismo cultural, su oferta de entretenimiento y su conexión con nuevas experiencias de consumo premium. Para Heineken, seguir fortaleciendo nuestra presencia en la ciudad es una evolución natural, especialmente a través de espacios que conectan a las personas con sus pasiones”, destacó Daniela Espinosa, jefe de marca.
Según cifras internas de la compañía, Antioquia representa actualmente el 10,5 % de la categoría de cerveza premium en el país, posicionándose como un mercado clave para la expansión y consolidación de este segmento.
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