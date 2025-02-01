Nace Valora Sports, el primer medio que analiza el deporte entre líneas
Nace Valora Sports, el nuevo espacio de Valora Analitik para entender el deporte entre líneas y donde los números cuentan historias que el marcador no muestra.
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Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, aclaró los rumores sobre la posible venta del club capitalino.
Carlos González Puche dejó la dirección de Acolfutpro tras cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, según informó el sindicato.
Las camisetas Puma quedaron bajo la lupa en el Mundial 2026 por varias roturas registradas en varios partidos.
Según proyecciones de Expedia Group y PredictHQ, el Mundial 2026 recibirá más de 1,2 millones de visitantes internacionales.
El Grupo Volkswagen evalúa vender la participación que mantiene en el Bayern Múnich como parte de un amplio plan de reducción de costos.
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La Fórmula 1 avanza en una estrategia de crecimiento que combina expansión internacional y sostenibilidad.
Ferrari presentó oficialmente su primer automóvil completamente eléctrico, el Ferrari Luce, que trae tecnologías probadas en la Fórmula 1.
En la Fórmula 1, algunos equipos construyeron su historia durante décadas, pero Red Bull Racing nació desde una industria completamente distinta.
El Giro de Italia comenzó con 183 ciclistas, 23 equipos y una operación económica que lo convierte en uno de los eventos más rentables del ciclismo mundial.
La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que Café de Colombia será patrocinador oficial de un importante equipo del ciclismo mundial.
El ciclismo en Colombia dejó de ser solo deporte y se consolidó como una industria en crecimiento.
El tenis colombiano volverá a reunir a varias de sus figuras históricas el próximo 23 y 24 de mayo en Bogotá.
El tenis mundial atraviesa una nueva tensión por el reparto de los premios económicos en Roland Garros 2026.
Roland Garros confirmó un importante aumento en su bolsa de premios para la edición de 2026.
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El sindicato de jugadores de la NBA abrió una nueva línea de negocio enfocada en eventos, contenido y activaciones comerciales.
En la NBA, basta con estar un solo día en la plantilla de un equipo durante la temporada regular para empezar a construir el historial que define la jubilación.
El proyecto de expansión de la NBA en Europa enfrenta resistencia de varios clubes vinculados al fútbol europeo.