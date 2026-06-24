Stephen Curry, Kyrie Irving y otras estrellas lanzan un nuevo negocio millonario fuera de la NBA

La National Basketball Players Association (NBPA), el sindicato de jugadores de la NBA, abrió una nueva línea de negocio con el lanzamiento de Plyrs Untd, una marca enfocada en eventos, contenido y activaciones comerciales con los basquetbolistas como protagonistas.
La iniciativa reemplaza a Think450, la antigua división comercial del sindicato, y busca ampliar los ingresos de una organización que ya facturó US$291 millones en 2024.
El objetivo de la NBPA es superar el umbral de los US$300 millones anuales mediante nuevas fuentes de monetización alrededor de los jugadores, sus derechos colectivos, su imagen y su influencia en entretenimiento, moda, videojuegos y cultura digital.
El movimiento llega en un momento en el que la NBA sigue expandiendo su modelo comercial fuera de Estados Unidos, con mayor interés en Europa y en nuevos mercados internacionales para aumentar ingresos por patrocinios, derechos audiovisuales y eventos.
La NBPA lanza Plyrs Untd para monetizar la imagen de los jugadores
Plyrs Untd fue presentada con la campaña digital Own the Game, narrada por Kyrie Irving, nueve veces All-Star de la NBA. La pieza contó con la participación de figuras como Stephen Curry, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell y Jaylen Brown.
La estrategia apunta a que el sindicato tenga una marca reconocible para consumidores y empresas, más allá de su papel tradicional en la negociación laboral. David Kelly, director ejecutivo de la NBPA, explicó a Sportico que los aficionados conocen a los jugadores, pero no necesariamente a la marca del sindicato.
La principal fuente de ingresos de la NBPA son las licencias colectivas de derechos de imagen. Ese negocio incluye acuerdos con empresas como EA Sports, Fanatics, Hasbro, New Era, Nike y Wilson, en categorías como videojuegos, ropa, artículos deportivos y productos de consumo.
Con Plyrs Untd, el sindicato busca ir más allá de las licencias tradicionales y crear espacios propios para eventos, contenido, experiencias y activaciones comerciales lideradas por los jugadores.
Eventos, contenido y centros de entrenamiento: el nuevo negocio del sindicato
La nueva división comenzó a tomar forma durante el All-Star 2026, donde la NBPA instaló un club social privado para activaciones con jugadores, marcas e invitados. Allí se grabó parte de la campaña Own the Game, con la participación de 22 jugadores.
El espacio también fue usado para un torneo de NBA 2K, podcasts en vivo, proyecciones de películas y fiestas organizadas por figuras como Stephen Curry y Kawhi Leonard. Según la información reportada, el club recibió cerca de 1.800 invitados seleccionados.
La NBPA también abrirá este verano un nuevo centro de entrenamiento en Los Ángeles, similar al que ya opera en Nueva York. El lugar servirá para entrenamientos, generación de contenido e interacción entre jugadores y marcas.
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El lanzamiento de Plyrs Untd confirma una tendencia del deporte profesional: los sindicatos ya no solo negocian salarios y condiciones laborales, sino que también buscan construir negocios propios alrededor del valor comercial de sus atletas.
En el caso de la NBA, la apuesta tiene una base clara: los jugadores son activos de entretenimiento global, con impacto en redes sociales, moda, cultura urbana, videojuegos y patrocinios. Por eso, la NBPA busca convertir esa influencia en ingresos directos para su ecosistema comercial.