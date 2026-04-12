La NBA quiere conquistar Europa, pero los grandes clubes le están cerrando la puerta

El proyecto de expansión de la NBA en Europa enfrenta resistencia de varios clubes vinculados al fútbol europeo. Según reportes de Bloomberg y medios deportivos internacionales, entidades como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Fenerbahçe han expresado dudas sobre el modelo económico, el reparto de ingresos y la falta de información financiera detallada del proyecto.
La propuesta de la NBA contempla la creación de una liga europea de 12 franquicias con inversiones multimillonarias. Sin embargo, los clubes consultados cuestionan la viabilidad del negocio, especialmente por la previsión de pérdidas en los primeros años y por la estructura de propiedad planteada, en la que la liga estadounidense mantendría control mayoritario de la operación.
En paralelo, la discusión se ha intensificado en medio de contactos entre dirigentes de la FIBA, la NBA y clubes europeos de élite. La iniciativa busca competir directamente con la Euroliga, el principal torneo de baloncesto del continente.
Cómo es el reparto de ingresos y control del negocio
El principal punto de fricción es el reparto de ingresos. La NBA plantea quedarse con cerca del 45 % de los beneficios de la nueva competición, una proporción superior a la que retienen organizaciones deportivas europeas en sus torneos principales. Este modelo ha generado rechazo entre los potenciales inversores.
Otro elemento de tensión es la falta de información sobre los derechos de retransmisión y la estructura comercial de la liga. Los clubes consideran que no existen garantías suficientes sobre cómo se monetizará el producto ni sobre la sostenibilidad financiera en los primeros años.
También existe preocupación por el costo de entrada. Según reportes de prensa, los inversores europeos temen que una parte relevante de las tarifas iniciales termine beneficiando a los actuales propietarios de la NBA en Estados Unidos, en lugar de reinvertirse en el desarrollo del nuevo campeonato.
Como comparación, en el fútbol europeo la UEFA Champions League distribuye ingresos con mayor retorno directo para los clubes participantes, lo que reduce la percepción de riesgo en el corto plazo.
NBA Europa y el choque con el modelo de clubes multideporte
El proyecto impulsado por el comisionado Adam Silver plantea una liga de franquicias con estructura cerrada, similar al modelo estadounidense. Esto contrasta con el sistema europeo, donde los clubes participan en múltiples competiciones y dependen de ascensos deportivos.
Clubes como Real Madrid o Fenerbahçe, que operan bajo estructuras multideportivas, ven con recelo la falta de control sobre el negocio y el nivel de inversión requerido. Según fuentes citadas por Bloomberg, algunos dirigentes consideran que el proyecto exige compromisos financieros elevados sin suficiente claridad sobre retornos.
Una curiosidad del proceso es que, pese al interés inicial de varios clubes de fútbol europeos con secciones de baloncesto, algunos de ellos ya habrían decidido no presentar ofertas finales. Esto ha reducido el número de actores dispuestos a entrar en la negociación.
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En este contexto, la expansión de la NBA en Europa sigue sin consenso. Aunque cuenta con respaldo institucional de FIBA y apoyo de ejecutivos de la liga, el modelo enfrenta un bloqueo de facto por parte de los principales clubes, que reclaman mayor transparencia y un reparto de ingresos más equilibrado antes de comprometer su entrada.