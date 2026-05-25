Ferrari lanza su primer carro eléctrico con tecnología de Fórmula 1

Ferrari presentó oficialmente su primer automóvil completamente eléctrico, el Ferrari Luce. El modelo cuenta con más de 1.000 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h. Su precio inicial supera los US$640.000 y las entregas en Estados Unidos empezarán en el segundo trimestre de 2027.
El Luce usa cuatro motores eléctricos independientes, uno en cada rueda, y una batería de 122 kWh con arquitectura de 880 voltios. Ofrece más de 530 km de autonomía según ciclo WLTP y soporta cargas rápidas de hasta 350 kW. Es el primer Ferrari de cuatro puertas con capacidad para cinco pasajeros.
Este lanzamiento representa la entrada de Ferrari al mundo de los vehículos eléctricos sin dejar de lado su enfoque en el alto rendimiento. La marca desarrolló toda la tecnología del tren motriz en Maranello.
Tecnología de Fórmula 1 aplicada al Ferrari Luce
Ferrari transfirió directamente varias tecnologías probadas en Fórmula 1 al Luce. Los motores eléctricos usan configuración Halbach, un sistema que maximiza la densidad de torque y que la Scuderia ya emplea en sus autos de carrera.
Los motores traseros entregan 831 caballos y giran hasta 25.500 rpm, mientras que los delanteros suman 282 caballos y alcanzan 30.000 rpm. Ferrari aplica principios de recuperación de energía similares al KERS que usa en F1 desde 2009. Esto permite una entrega instantánea de potencia y un control preciso de torque en cada rueda.
El sistema de gestión electrónica y el torque ‘vectoring’ también vienen de la experiencia en la categoría reina del automovilismo. Estas soluciones ayudan a mantener el comportamiento dinámico que caracteriza a los Ferrari, incluso con propulsión 100 % eléctrica.
Impacto en el deporte motor y la estrategia de Ferrari
El Luce se fabrica en la nueva planta E-Building de Maranello. Su desarrollo permite a Ferrari probar tecnologías que después puede aplicar en la Fórmula 1, donde los motores se volverán más electrificados en los próximos años.
Con este modelo, Ferrari busca captar clientes que exigen alto desempeño pero con cero emisiones locales. El auto pesa alrededor de 2.300 kg y mantiene una distribución de peso de 47 % adelante y 53 % atrás, clave para su manejo.
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El primer Ferrari eléctrico marca un cambio importante en la historia de la marca. Combina cifras de “supercarro” con tecnologías que Ferrari perfeccionó durante años en la Fórmula 1. Este paso fortalece la posición de la empresa italiana en el segmento de lujo y alto rendimiento.
El Luce confirma que Ferrari sigue enfocada en el deporte motor mientras se adapta a las nuevas regulaciones y demandas del mercado. Su llegada abre una nueva etapa para la marca fundada en 1947.