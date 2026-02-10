Una sola escudería de la F1 ya factura el equivalente al 14 % de todo el negocio automotor colombiano

La escudería Ferrari cerró 2025 con un nuevo récord en su negocio fuera de las pistas. Sus ingresos comerciales alcanzaron los 820 millones de euros, un crecimiento del 22 % frente al año anterior, impulsado por mayores ingresos por patrocinio, la distribución de premios de la Fórmula 1 y el desempeño de sus negocios asociados a la marca, como parques temáticos y licencias.
La cifra convierte a Ferrari en la primera estructura vinculada a la Fórmula 1 que supera la barrera de los 800 millones de euros anuales en este rubro. El dato toma relevancia no solo dentro del automovilismo, sino también en términos económicos, al reflejar cómo una sola escudería ha consolidado un modelo de negocio que trasciende las carreras.
Para dimensionar el tamaño del negocio, los 820 millones de euros facturados por Ferrari en un año equivalen a cerca del 14 % de todo el mercado automotor colombiano, que ronda los US$6.000 millones anuales al sumar venta de vehículos, ensamblaje y operación comercial, según cifras del sector. Es decir, una sola escudería de Fórmula 1 mueve una fracción significativa de lo que genera toda una industria nacional.
Ninguna ensambladora o marca en Colombia supera los US$500 millones anuales en facturación local. El crecimiento se da en un contexto de fuerte competencia en la Fórmula 1, donde el reparto de ingresos está cada vez más ligado al rendimiento deportivo y a la capacidad de las marcas para monetizar su imagen a escala mundial.
Ferrari lidera el negocio entre las escuderías de Fórmula 1
A falta de conocerse los resultados finales de todos los equipos en 2025, Ferrari se consolida como la estructura con mayor volumen de ingresos comerciales en la parrilla. En comparación, Mercedes facturó unos 730 millones de euros, mientras que McLaren alcanzó 633 millones de euros y Red Bull Racing reportó ingresos por 564 millones de euros.
La diferencia de Ferrari frente a sus rivales no solo está en la pista. A diferencia de otros equipos, su cifra de negocio incluye ingresos por el uso de la marca en parques temáticos, productos licenciados y experiencias vinculadas al estilo de vida Ferrari, además de los ingresos propios del equipo de Fórmula 1.
Uno de esos activos es Ferrari Land, ubicado en PortAventura, en España, que forma parte de la estrategia de monetización de la marca. Este tipo de negocios no existe en el portafolio de la mayoría de las escuderías y explica por qué Ferrari mantiene una ventaja estructural frente a sus competidores.
En el frente comercial, Ferrari renovó y amplió su base de patrocinadores tras un año de cambios clave. La llegada de Lewis Hamilton en 2025 implicó la salida de Carlos Sainz y, con ello, el fin del patrocinio de Banco Santander. En su lugar, la escudería incorporó a Unicredit como banco oficial y sumó a IBM como socio tecnológico y a Chivas Regal como patrocinador estratégico.
Para 2026, Ferrari anunció nuevas alianzas con Whoop como wearable oficial de salud y con S.Pellegrino como marca de agua, reforzando su posicionamiento en segmentos premium.
Más allá de la escudería, el grupo Ferrari elevó sus ingresos totales un 7 %, hasta 7.146 millones de euros, y aumentó su beneficio neto a 1.600 millones de euros. Según Sportico, Ferrari es la marca más valiosa de la Fórmula 1 y el único equipo valorado realmente en US$6.000 millones, una curiosidad que refuerza su condición de potencia económica dentro y fuera del automovilismo.