Mundial 2026: Boletas para los partidos de Colombia están entre las más caras del torneo

Los precios de las boletas para el Mundial 2026 muestran diferencias marcadas entre selecciones. Datos de plataformas de monitoreo de entradas en mercados secundarios indican que el costo promedio para ver a algunos equipos supera los US$1.000 por partido en fase de grupos. México encabeza el listado con un promedio de US$1.848 por boleta, seguido por Portugal con US$1.391, Colombia con US$1.298 y Brasil con US$1.250.
El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones. La ampliación del formato ha aumentado la oferta de partidos, pero la demanda se ha concentrado en equipos con alta base de aficionados en Norteamérica, selecciones con grandes figuras y partidos en sedes de alto tráfico turístico. Este comportamiento ha impulsado el valor de reventa en varias plataformas.
En el caso de Colombia, el interés se explica por la alta presencia de la comunidad colombiana en Estados Unidos, la expectativa por el rendimiento del equipo en el ciclo clasificatorio y la posibilidad de partidos en ciudades con alta demanda como Miami y Ciudad de México. Estos factores han llevado a que los partidos de la Selección se ubiquen entre los más costosos del torneo, por encima del promedio general de la Copa del Mundo.
México lidera el mercado de boletas más caras del Mundial 2026
México registra el mayor precio promedio de entradas entre todas las selecciones del Mundial 2026. El valor de US$1.848 por una boleta está asociado al partido inaugural en el Estadio Azteca, uno de los eventos de mayor demanda del torneo. La condición de anfitrión, sumada a la alta migración mexicana en Estados Unidos y Canadá, amplía la presión sobre la oferta disponible.
Portugal ocupa el segundo lugar con US$1.391 por entrada. El mercado asocia parte de este valor a la posible última participación de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, lo que ha incrementado la demanda de seguidores europeos y latinoamericanos que planean viajar a Norteamérica.
Colombia aparece en la tercera posición con US$1.298 por boleta promedio. El comportamiento del mercado refleja un aumento sostenido en la demanda de entradas para partidos de la Selección, especialmente en ciudades estadounidenses con alta concentración de migrantes. La Federación Colombiana de Fútbol ha consolidado una base de aficionados que sigue al equipo en el exterior, lo que eleva la competencia por las entradas en fase de grupos.
Brasil se ubica cerca de Colombia con US$1.250 por boleta. La selección pentacampeona del mundo mantiene una demanda estable en todos los continentes, lo que impacta directamente el valor de reventa en partidos de fase inicial.
Colombia en el centro de la demanda de entradas en Norteamérica
Los datos del mercado de boletas muestran que Colombia se ha consolidado como una de las selecciones con mayor costo de acceso en el Mundial. Este comportamiento no depende solo del rendimiento deportivo, sino también de factores logísticos y demográficos.
Estados Unidos concentra la mayor parte de la diáspora colombiana fuera del país. Ciudades como Miami, New York, Houston y Los Ángeles presentan alta demanda de entradas cuando juega la Selección Colombia. En estos escenarios, la oferta limitada de estadios con alta capacidad no ha sido suficiente para cubrir el interés de los aficionados.
A esto se suma la estructura del torneo. Con 48 selecciones y más partidos en fase de grupos, la FIFA ha distribuido los encuentros en múltiples sedes, pero los partidos de equipos con alta convocatoria tienden a concentrarse en escenarios con mayor capacidad turística y hotelera. Esto incrementa los precios en el mercado secundario.
Escocia y Sudáfrica también aparecen dentro del grupo de selecciones con precios elevados, aunque su presencia no es habitual en los listados de mayor demanda. En estos casos, el factor determinante es la ubicación de los partidos y la disponibilidad reducida de entradas en ciertas sedes.
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El comportamiento general del mercado indica que el Mundial 2026 tendrá una estructura de precios más alta que ediciones anteriores. Aunque la FIFA mantiene una escala oficial de precios, la reventa y la demanda internacional han elevado los valores finales que pagan los aficionados.
Para Colombia, el impacto es directo. El aumento en el costo de las entradas convierte a los partidos de la Selección en uno de los productos deportivos más costosos para los aficionados en el exterior. En varios casos, asistir a un solo partido podría superar el gasto promedio de un viaje corto dentro de Estados Unidos, lo que refuerza la tendencia de exclusividad en el acceso al torneo.