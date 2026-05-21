Boletas del Mundial 2026 se desploman: Algunas ya cuestan menos de US$7 en la reventa

El Mundial 2026 todavía no empieza y ya enfrenta fuertes diferencias en el valor de las boletas. Mientras algunos partidos superan los US$6.700 en reventa, otros registran caídas históricas en sus precios por baja demanda. El caso más reciente se presentó con el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, cuya boletería llegó a ofrecerse por menos de US$7 en la plataforma oficial de reventa de la FIFA.
La imagen de una entrada revendida en US$6,94, con un costo final de US$7,98 incluyendo cargos, se volvió viral en redes sociales. El dato llamó la atención porque la misma boleta había sido vendida inicialmente por US$138,79 para la fase de grupos del torneo.
La Copa del Mundo 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio. Será la primera edición con 48 selecciones participantes y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
FIFA informó desde septiembre de 2025 que los precios oficiales de las entradas irían desde US$60 hasta US$6.730, dependiendo de la ubicación y la instancia del torneo. Sin embargo, el sistema de precio dinámico y la reventa autorizada han generado fuertes cambios en el mercado de boletería.
Boletas del Mundial 2026 caen hasta 95 % en reventa
El caso del partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita refleja una caída cercana al 95 % frente al valor original de la entrada. El encuentro se disputará el 26 de junio en Houston y, hasta ahora, aparece como la entrada más barata detectada en plataformas oficiales de reventa para el Mundial 2026.
La reducción ocurre principalmente en partidos con baja demanda internacional o selecciones con menor impacto comercial. Mientras tanto, encuentros como el Colombia vs. Portugal mantienen precios elevados incluso en reventa.
En plataformas externas como Viagogo, las boletas más económicas para el mismo partido rondan los US$160, una diferencia que evidencia la volatilidad del mercado paralelo.
Otro caso reportado fue el encuentro entre Jordania y Argelia, donde algunas entradas llegaron a ofrecerse desde US$98 en plataformas secundarias, aunque otras localidades superaban los US$19.500.
FIFA mantiene el modelo de precio dinámico para el Mundial
El precio dinámico funciona ajustando automáticamente el valor de las boletas según la demanda de cada partido. El modelo ya se utiliza en conciertos, ligas deportivas de Estados Unidos y eventos masivos de entretenimiento.
La herramienta permite que el precio suba cuando hay alta demanda o caiga drásticamente cuando el interés del público es bajo. En el caso del Mundial 2026, esto ha generado diferencias extremas entre partidos de la misma fase.
Recomendado: Mundial 2026: Así podrán ahorrar plata los colombianos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá
Para FIFA, el sistema busca maximizar ingresos en el torneo más grande de su historia. La edición de 2026 tendrá 104 partidos, 16 sedes y un aumento significativo en capacidad de estadios y venta de entradas.
Las críticas de aficionados se mantienen por el alto costo de algunos partidos y por la dificultad para acceder a boletas a precios estables. Mientras juegos como la final o encuentros de selecciones europeas alcanzan cifras récord, otros ya muestran desplomes históricos incluso antes del inicio del torneo.