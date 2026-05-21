Panini lanzará nuevas láminas para el álbum: una de ellas será más valiosa que la de Luis Díaz 

El álbum oficial Panini del Mundial 2026 apenas comenzó a circular entre los aficionados y ya hay una pregunta que empieza a tomar fuerza entre coleccionistas y fanáticos del fútbol: ¿cuál será la lámina más difícil de conseguir de toda la edición?
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La duda no es menor. Algunas de las fichas especiales más escasas ya alcanzan precios elevados en el mercado secundario. En Colombia, por ejemplo, versiones doradas y bronce de Luis Díaz aparecen ofertadas en grupos de coleccionismo y plataformas digitales por valores que oscilan entre $150.000 y $250.000, dependiendo de su rareza y estado de conservación.
Sin embargo, ese récord podría tener los días contados. Panini prepara la llegada de nuevas láminas que no aparecen en la edición original del álbum y una de ellas reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las más apetecidas del Mundial: una convocatoria inesperada, disponibilidad limitada y la posibilidad de representar la última participación mundialista de una de las mayores estrellas del fútbol sudamericano.
Se trata de Neymar. El delantero brasileño terminó integrando la lista definitiva de Brasil para la Copa del Mundo pese a que inicialmente no figuraba entre los nombres incluidos en la colección oficial. Su aparición posterior en una lámina adicional podría disparar el interés de coleccionistas dentro y fuera de América Latina, especialmente porque muchos consideran que este será el último Mundial de su carrera profesional.
La expectativa crece en medio de una edición histórica para Panini. El álbum del Mundial 2026 cuenta con 112 páginas y espacio para 980 láminas, una cifra muy superior a la registrada en Qatar 2022.
Cada sobre incluye siete figuras y tiene un precio de $5.000, mientras que el álbum se comercializa alrededor de $14.900 en versión tapa blanda y hasta $49.900 en tapa dura.
Bajo escenarios favorables de intercambio de repetidas, completar la colección podría requerir la compra de más de 300 sobres, lo que representaría una inversión cercana a $1,3 millones únicamente en láminas. Por ese motivo, cualquier ficha escasa o de circulación limitada adquiere rápidamente un valor especial entre coleccionistas.
¿Por qué Neymar no aparece en el álbum original de Panini?
La ausencia de algunos jugadores convocados y la presencia de otros que finalmente quedaron fuera de las listas definitivas es una situación habitual en cada edición mundialista.
La razón está en los tiempos de producción. El proceso de elaboración del álbum debe realizarse varios meses antes del inicio del torneo para permitir la toma de fotografías oficiales, la gestión de derechos de imagen, la impresión y la distribución global de millones de ejemplares.
Según explicó Elle Millhem, gerente de Panini en Colombia, la información utilizada para construir el álbum es suministrada directamente por las federaciones nacionales de fútbol, cuando todavía no existen listas definitivas para la Copa del Mundo.
“Las federaciones de fútbol te mandan todo lo que sale en los álbumes. Es enviado por las federaciones de fútbol de cada país. Esos jugadores que ellos mandan son los que más probabilidades tienen de entrar al Mundial”, explicó el directivo en entrevista con Blu Radio.
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Millhem señaló que el proceso involucra una compleja operación logística y contractual que obliga a cerrar la producción con anticipación. “Obviamente esto requiere mucha logística para tomarse las fotos, pagar todos los derechos. Es algo muy dispendioso. Entonces hay jugadores que se lesionan y hay sorpresas”, afirmó.
Uno de esos casos terminó siendo precisamente Neymar. “Ustedes vieron a Neymar. Él mismo no se podía creer que iba a entrar. Pensábamos que él no iba a entrar”, agregó Millhem.
El kit de Panini que cambiará el álbum después de su lanzamiento
Para solucionar estas diferencias entre las listas preliminares y las convocatorias oficiales, Panini lanzará un producto adicional conocido como kit de completación.
Se trata de un paquete complementario que permitirá a los aficionados actualizar el álbum con jugadores que finalmente sí estarán en el Mundial, así como reemplazar a aquellos que quedaron fuera de las nóminas definitivas.
“Panini saca lo que se llama el kit de completación, que se vende después. Son varios equipos con varios jugadores que no están en el álbum, pero que entraron después o jugadores que salieron. Entonces tú los reemplazas”, explicó el gerente de Panini en Colombia.
La compañía aún espera la confirmación oficial desde su sede central sobre la fecha exacta de comercialización. Sin embargo, la expectativa es que estos paquetes lleguen al mercado durante las próximas semanas.
“Estamos esperando anuncio de Panini de la central para ver cuándo lo vamos a tener. Yo creo que eso va a entrar más o menos dentro de dos o tres semanas, máximo un mes”, señaló Millhem.
¿Por qué la lámina de Neymar podría valer más que la de Luis Díaz?
La respuesta está en la combinación de varios factores que históricamente impulsan el valor de las láminas Panini.
Por un lado, las fichas especiales y de circulación limitada tienen una probabilidad mucho menor de aparecer en los sobres tradicionales. Esto ha permitido que algunas versiones denominadas “Extra Sticker”, doradas, plateadas, bronce o holográficas alcancen precios superiores a los $250.000 en mercados de reventa.
En comunidades especializadas de coleccionistas, usuarios explican que determinadas versiones especiales pueden aparecer apenas una vez entre cientos de sobres, situación que incrementa considerablemente su valor.
La eventual lámina de Neymar tendría además un elemento adicional de exclusividad: no formaría parte de la colección original que reciben millones de aficionados, sino de un paquete complementario distribuido posteriormente para actualizar el álbum.
A ello se suma el peso histórico del futbolista brasileño. Neymar continúa siendo uno de los jugadores más reconocidos del planeta y la Copa del Mundo de 2026 podría representar su despedida definitiva de los mundiales.
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La combinación entre escasez, aparición tardía, relevancia deportiva y valor histórico convierte a la futura lámina del brasileño en una fuerte candidata para transformarse en una de las piezas más buscadas del álbum Panini 2026, incluso por encima de algunas de las fichas especiales de Luis Díaz que hoy dominan el mercado de coleccionistas.