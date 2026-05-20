Colombia está construyendo tres megaestadios al mismo tiempo, pero uno ya tomó ventaja

Barranquilla, Bogotá y Medellín adelantan de forma simultánea la modernización de sus principales estadios de fútbol, con proyectos que avanzan a ritmos diferentes y con fechas de entrega escalonadas entre 2026 y 2027.
El estadio Metropolitano de Barranquilla es el que registra mayor avance y sería el primero en estar listo, con una capacidad proyectada de 60.000 espectadores, lo que lo ubicaría como el más grande del país. La obra tiene como objetivo estar finalizada en octubre, antes de la final de la Copa Sudamericana, evento para el cual una delegación de la Conmebol ya realizó una visita técnica al escenario y sus zonas logísticas.
En Bogotá, el proyecto del nuevo estadio El Campín avanza con obras preliminares iniciadas en 2026 y una entrega estimada para finales de 2027. El diseño contempla una capacidad superior a 50.000 asistentes, techo retráctil, gramilla híbrida, zonas corporativas y espacios destinados a eventos musicales. El plan incluye la posibilidad de incorporar un patrocinador comercial en el nombre del estadio, lo que daría lugar a una denominación mixta similar a la utilizada en otros escenarios internacionales.
En Medellín, el estadio Atanasio Girardot se encuentra en fase de estructuración contractual, con la publicación de los prepliegos por parte de la Alcaldía. La inversión estimada supera los $415.000 millones y el proyecto contempla la renovación integral de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, incluyendo mejoras en infraestructura, accesos y espacios deportivos complementarios.
Con estos cronogramas, Barranquilla se perfila como la ciudad que entregará primero su estadio renovado y con mayor capacidad. Bogotá apunta a consolidar el escenario más moderno del país, mientras Medellín desarrolla el proyecto de transformación urbana más amplio alrededor de un complejo deportivo en Colombia.
Metropolitano de Barranquilla toma ventaja en la carrera de estadios
Para el estadio Metropolitano de Barranquilla la inversión ronda los $172.000 millones según reportes de contratación pública y cronogramas de obra, con un plazo estimado de ejecución de alrededor de 18 meses. El proyecto está condicionado por la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, lo que ha acelerado el ritmo de construcción y las revisiones de organismos internacionales del fútbol.
En Bogotá, el nuevo estadio El Campín se desarrolla bajo un esquema de concesión de largo plazo con inversión privada y pública. El proyecto contempla una transformación total del escenario existente, con capacidad superior a 50.000 espectadores, techo retráctil, gramilla híbrida y espacios multipropósito para conciertos y eventos culturales. El modelo financiero incluye explotación comercial de palcos, zonas corporativas y derechos de denominación del estadio, lo que permitiría un nombre comercial asociado a una marca patrocinadora.
Aunque el valor final del proyecto no ha sido consolidado oficialmente en una sola cifra pública, estimaciones de infraestructura lo ubican por encima de los US$500 millones, equivalente a más de $2 billones, lo que lo convierte en uno de los proyectos deportivos más costosos en ejecución en el país. El cronograma establece entrega hacia finales de 2027, con fases iniciales centradas en demolición parcial, adecuación del terreno y construcción de nuevas estructuras.
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En Medellín, la modernización del estadio Atanasio Girardot avanza con la publicación de prepliegos de contratación, paso previo a la adjudicación de obras. El presupuesto preliminar se ubica entre $415.000 millones y más de $750.000 millones, dependiendo del alcance final de la intervención definido por la administración distrital. La obra busca ampliar la capacidad del estadio de aproximadamente 44.000 a 60.000 espectadores, mediante un tercer anillo de tribunas y una cubierta completa sobre el escenario.
Los diseños incluyen renovación total de silletería, modernización de camerinos, nuevas pantallas, iluminación de última generación y una intervención de más de 32.000 metros cuadrados del estadio, además de cerca de 33.000 metros cuadrados de espacio público en su entorno.