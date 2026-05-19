Bancolombia presentó nuevas experiencias para hinchas y tarjetas inspiradas en la Selección rumbo al Mundial

Bancolombia anunció una nueva estrategia alrededor de la Selección Colombia que incluye un evento masivo para aficionados, una campaña enfocada en la hinchada y productos digitales personalizados con la imagen de la Tricolor. La entidad financiera confirmó la realización de “La Fiesta de la Sele”, un encuentro exclusivo para clientes que reunirá a más de 8.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 27 de junio, en medio de la “fiebre mundialista”.
El evento tendrá como eje principal la transmisión del partido entre Colombia y Portugal, uno de los compromisos más atractivos del calendario reciente para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Además, contará con programación musical y la participación del cantante Marc Anthony como artista internacional invitado.
La entidad también presentó un nuevo capítulo de “Hinchas de los que hacen historia”, campaña enfocada en reconocer el papel de los aficionados en la identidad de la Selección Colombia. La nueva edición tiene como protagonista a “El Cole”, personaje que durante décadas ha acompañado los momentos más representativos del fútbol colombiano y que sigue siendo uno de los símbolos más reconocidos entre los hinchas.
A esto se suma una apuesta digital que permitirá a clientes de Bancolombia visualizar diseños inspirados en la Selección Colombia en sus tarjetas débito y algunas tarjetas de crédito dentro de plataformas como Google Pay y Apple Pay. La personalización estará disponible durante esta temporada futbolera y busca aumentar la interacción de los usuarios con las billeteras digitales.
Bancolombia apuesta por eventos masivos alrededor de la Selección Colombia
“La Fiesta de la Sele” será uno de los eventos privados más grandes organizados recientemente alrededor de la Selección Colombia. Según datos entregados por Bancolombia, el encuentro reunirá a más de 8.000 personas en Bogotá y estará dirigido exclusivamente a clientes del banco.
Para acceder a las entradas, los usuarios deberán registrarse en la plataforma habilitada por la entidad y cumplir metas de compras con tarjetas débito Bancolombia o acumular Puntos Colombia mediante productos financieros del banco. Los clientes podrán participar por entre dos y cuatro invitaciones.
La estrategia llega en un momento clave para el fútbol colombiano. La Selección Colombia buscar ser protagonista en el Mundial 2026 y ha consolidado una conexión comercial importante con marcas patrocinadoras. Bancolombia se convirtió hace más de una década en el primer banco colombiano en asumir el patrocinio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, una alianza que se ha mantenido en distintos ciclos deportivos.
Adriana Arismendi, vicepresidenta de Mercadeo, Ventas Digitales y Experiencia del Cliente de Bancolombia, señaló que la intención de la entidad es ampliar la experiencia de los aficionados más allá de los partidos y convertir el fútbol en un espacio de encuentro colectivo.
Tarjetas con la imagen de la Selección Colombia llegan a Google Pay y Apple Pay
Otro de los anuncios realizados por Bancolombia está relacionado con la digitalización de los servicios financieros y el crecimiento de las billeteras móviles en Colombia. Durante esta temporada, los usuarios que tengan inscritas sus tarjetas en Google Pay y Apple Pay podrán visualizar diseños especiales de la Selección Colombia directamente en sus dispositivos móviles.
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La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de los pagos digitales en el país. De acuerdo con cifras del sector financiero colombiano, el uso de billeteras digitales y pagos sin contacto ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, impulsado por el mayor acceso a teléfonos inteligentes y herramientas de pago electrónico.
Con estas iniciativas, Bancolombia refuerza una estrategia que mezcla fútbol, entretenimiento y productos financieros en uno de los momentos de mayor expectativa para la Selección Colombia antes del Mundial de 2026.