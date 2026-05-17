Hinchas colombianos aumentan hasta 65 % su consumo digital en días de fútbol

El fútbol se consolidó como uno de los principales motores de consumo en Colombia y ya impacta desde las plataformas de domicilios hasta las ventas de alimentos, bebidas y entretenimiento en casa.
Datos de Rappi muestran que el tráfico en su aplicación aumenta hasta 65 % en días de partido y que los pedidos alcanzan su punto máximo dos horas antes del inicio de cada encuentro. La tendencia confirma cómo los hábitos de compra de los hinchas cambiaron en medio del crecimiento del comercio digital y el consumo desde el hogar.
Según la plataforma, más del 70 % de los usuarios ven los partidos desde casa. Durante los 90 minutos de juego, el 64,7 % de los pedidos se concentra en restaurantes, mientras 21,9 % corresponde a compras inmediatas en Turbo, principalmente hielo, bebidas y snacks. El resto de la demanda se distribuye entre supermercados y farmacias.
Las cifras coinciden con estudios recientes sobre el comportamiento del consumidor colombiano. Kantar reveló que el comercio electrónico pasó de llegar a 1,2 % de los hogares hace una década a una penetración de 43 % en 2025, reflejando un cambio estructural en las compras digitales del país. La consultora también encontró que los consumidores ahora compran en más canales y realizan compras más estratégicas.
El impacto económico del fútbol también se refleja en otras industrias. Un análisis de Starcom proyectó que eventos como el Mundial 2026 pueden generar incrementos de hasta 55 % en consumo de cerveza, 53 % en snacks y 44 % en comidas rápidas. Además, las plataformas de delivery podrían sumar hasta 300.000 órdenes adicionales en días de partido.
El fútbol mueve el consumo digital y las compras desde casa
La relación entre fútbol y consumo se volvió más visible tras el crecimiento de las plataformas digitales. El televisor sigue siendo el principal dispositivo para seguir eventos deportivos en Colombia, pero ahora comparte espacio con aplicaciones móviles y servicios de streaming. Kantar Ibope Media reportó que 80,1 % de los colombianos combina televisión tradicional y plataformas digitales para consumir contenido audiovisual.
En paralelo, la Super App de Rappi identificó que los resultados deportivos influyen directamente en las compras. Cuando la Selección Colombia gana, el consumo en la plataforma aumenta hasta 35 %. En los empates cae 21 % y en las derrotas disminuye 25 %, según Sebastián Jaramillo, director de Rappi Ads Colombia.
El comportamiento también cambia dependiendo del momento del partido. Las compras previas se concentran en comidas rápidas, pollo, pizza, hamburguesas y bebidas. Durante el juego predominan pedidos de reposición inmediata, especialmente hielo, cerveza, snacks y cigarrillos electrónicos. Después de los encuentros, aumentan las órdenes relacionadas con comida nocturna y productos de conveniencia.
El crecimiento del delivery ocurre en un momento de expansión del mercado digital colombiano. Statista estima que el negocio de plataformas de domicilios en Colombia alcanzará ingresos cercanos a US$188 millones este año y que el número de usuarios seguirá creciendo hasta superar 4,7 millones en 2030.
La audiencia también explica el impacto comercial del fútbol. Datos publicados este año muestran que los partidos de la Selección Colombia lideraron las mediciones de audiencia televisiva en 2025, superando incluso contenidos de entretenimiento y novelas.
Marcas convierten los partidos en campañas de fidelización y premios
En medio de ese contexto, Rappi lanzó “La Convocatoria”, una estrategia comercial junto a marcas como Michelob, Tequila Don Julio, Buchanan’s, Smirnoff, Margarita y Detodito. La dinámica busca convertir las compras de los usuarios en oportunidades para acceder a premios relacionados con fútbol internacional y entretenimiento en casa.
La mecánica funciona a través de misiones dentro de la aplicación. Los usuarios acumulan compras y participan por viajes internacionales con entrada a partidos de fútbol, televisores de 65 pulgadas, teatros en casa, parlantes, relojes inteligentes y créditos dentro de la plataforma.
El movimiento responde a una tendencia regional donde las marcas usan el fútbol como detonante de campañas comerciales y fidelización digital. El consumo alrededor de eventos deportivos se convirtió en una oportunidad para aumentar frecuencia de compra y permanencia de usuarios dentro de las aplicaciones.
Las categorías más beneficiadas siguen siendo bebidas alcohólicas, snacks y comidas rápidas. Según datos del sector publicados este año, las ventas de alimentos y bebidas pueden crecer hasta 20 % durante torneos internacionales o partidos decisivos de la Selección Colombia.
Otro cambio importante está relacionado con la experiencia social del fútbol. Aunque el consumo desde casa domina, las compras reflejan reuniones grupales y celebraciones colectivas. El auge de las plataformas digitales permitió que los hogares trasladen parte del consumo que antes ocurría en bares o restaurantes hacia espacios privados.
Kantar también identificó que los hogares colombianos están comprando en más canales al mismo tiempo y priorizan conveniencia y rapidez. Ese comportamiento explica por qué aplicaciones de domicilios ganan protagonismo en eventos masivos como partidos de fútbol, conciertos y finales deportivas.
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La competencia entre plataformas también se intensificó. Las compañías ya no solo disputan tiempos de entrega o descuentos, sino la posibilidad de convertirse en el principal canal de entretenimiento y consumo durante eventos deportivos. Por eso, las campañas alrededor del fútbol incluyen premios, experiencias internacionales y estrategias de fidelización en tiempo real.
El fenómeno confirma que el fútbol dejó de ser únicamente un evento deportivo y se convirtió en uno de los principales aceleradores del consumo digital en Colombia. Mientras millones de personas siguen cada partido desde casa, las plataformas tecnológicas y las marcas aprovechan el aumento de tráfico y compras para fortalecer ventas, publicidad y posicionamiento en el mercado.