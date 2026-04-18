La sorpresiva cifra de litros de Coca Cola que se consumirían en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 será el más grande en la historia del fútbol y también uno de los eventos con mayor consumo de bebidas a nivel global. Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede, la FIFA proyecta una asistencia cercana a los 7 millones de espectadores en estadios, más del doble frente a los 3,1 millones registrados en Qatar 2022. A esto se suman millones de personas adicionales en zonas de aficionados y espacios públicos.
Las proyecciones de consumo indican que solo en los estadios se podrían ingerir millones de litros de bebidas tipo refresco durante el torneo. Si se incluyen los FIFA Fan Festivals, donde se espera la presencia de entre 25 y 30 millones de personas, el consumo total de productos de Coca-Cola podría alcanzar entre 13,5 y 15 millones de litros en puntos oficiales.
Este volumen responde a un patrón de consumo medido en eventos masivos. En jornadas de entre dos y tres horas, especialmente en verano, una persona consume en promedio entre 0,5 y 0,6 litros de bebidas no alcohólicas, según estimaciones de la industria. En el contexto del Mundial, esta cifra se mantiene por condiciones climáticas, duración de los partidos y oferta comercial dentro de los recintos.
El torneo se disputará durante cerca de 39 días, lo que concentra uno de los picos de demanda más altos para la industria de bebidas. Para cubrir este volumen, la producción no se centraliza en una sola planta, sino que se distribuye entre redes de embotelladores en Estados Unidos, México y Canadá.
Cuántos litros de Coca-Cola se consumirán en el Mundial 2026
El cálculo del consumo parte de dos escenarios principales: estadios y zonas oficiales de aficionados. En los 104 partidos programados, con una asistencia proyectada de 7 millones de personas, el consumo promedio de refrescos se estima en 0,5 litros por espectador. Esto da como resultado cerca de 3,5 millones de litros.
En paralelo, los FIFA Fan Festivals, distribuidos en al menos 16 ciudades sede, recibirán entre 25 y 30 millones de visitantes. Si cada uno consume en promedio 0,4 litros de refresco, el volumen adicional ronda los 10 millones de litros.
Sumando ambos escenarios, el consumo directo de bebidas de la marca durante el torneo se ubica entre 13,5 y 15 millones de litros. Esta cifra no incluye bares, restaurantes ni consumo en hogares, donde el impacto sería significativamente mayor debido a la audiencia.
Si se amplía el cálculo al consumo indirecto (hogares, bares y restaurantes) el número cambia de escala. El Mundial Qatar 2022 alcanzó más de 5.000 millones de espectadores acumulados, según la FIFA. Si solo el 10 % de esa audiencia consume una bebida durante algunos partidos, el volumen puede superar fácilmente los 100 millones de litros durante el torneo.
Como referencia, en el Mundial de Qatar 2022, la asistencia total fue inferior a la mitad de lo proyectado para 2026, lo que anticipa un salto importante en el volumen de consumo. Además, el nuevo formato con más equipos y partidos incrementa el número de jornadas activas y la exposición comercial.
Una curiosidad: los 15 millones de litros estimados en sedes oficiales equivalen a llenar aproximadamente seis piscinas olímpicas. Si se incluye el consumo global, esa cifra podría multiplicarse varias veces, convirtiendo al Mundial en uno de los mayores picos de consumo de bebidas en el planeta.
Producción, logística y negocio detrás del consumo
Para atender esta demanda, el sistema de embotelladores de Coca-Cola debe aumentar su producción entre un 15 % y un 20 % en las ciudades sede durante los meses del torneo. Este incremento permite abastecer tanto el evento como el mercado regular sin generar desabastecimiento.
El reto principal está en la logística. Se estima que más de 5.000 camiones adicionales estarán dedicados exclusivamente a la distribución de bebidas en estadios, zonas VIP y espacios de aficionados. Este modelo de “última milla” es clave para mantener el suministro constante durante los partidos.
La operación también incluye almacenamiento en frío, puntos de venta móviles y sistemas de dispensación rápida. En eventos de alta demanda, el tiempo de servicio se convierte en un factor económico clave: vender más en menos tiempo aumenta el ingreso por espectador.
Además, la compañía ha planteado objetivos de sostenibilidad para el torneo. Parte del consumo se realizará mediante envases reciclados o sistemas de dispensación en fuente, lo que reduce el uso de plástico de un solo uso en los recintos deportivos.
Desde el punto de vista económico, el Mundial representa uno de los momentos más importantes para la marca. Coca-Cola es patrocinador del torneo desde 1978 y su presencia está integrada en la operación comercial de la FIFA.
Los ingresos por patrocinio de la FIFA superan los US$1.800 millones por ciclo mundialista, según reportes financieros del organismo. Dentro de ese paquete, las marcas del sector bebidas tienen uno de los contratos más relevantes por visibilidad, exclusividad y ventas directas.
A esto se suma un efecto poco visible: el Mundial funciona como una campaña publicitaria concentrada en pocas semanas. Para marcas como Coca-Cola, el retorno no solo está en lo que se vende en estadios, sino en el aumento del consumo en supermercados y tiendas en decenas de países durante el torneo.
Otra comparación ayuda a dimensionar el negocio: producir 15 millones de litros implica fabricar más de 30 millones de botellas de 500 ml en poco más de un mes. Es un volumen que, en condiciones normales, podría distribuirse en varias ciudades durante semanas, pero que en el Mundial se consume en días y horas específicas.
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En términos simples, los millones de litros que se consumen durante el torneo no solo representan hidratación para los aficionados. Son parte de un sistema económico que conecta producción industrial, logística internacional, patrocinio deportivo y consumo masivo en uno de los eventos más grandes del mundo.