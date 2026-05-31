La fortuna de Florentino Pérez supera hasta 15 veces la de su rival por la presidencia del Real Madrid

La disputa por la presidencia del Real Madrid volvió a abrir un debate que mezcla fútbol, poder empresarial y fortunas multimillonarias. De un lado está Florentino Pérez, quien domina el club merengue desde hace más de dos décadas y construyó uno de los mayores conglomerados de infraestructura del mundo. Del otro aparece Enrique Riquelme, un ejecutivo ligado al negocio de energías renovables que busca convertirse en el primer rival serio de Pérez en años.
La diferencia patrimonial entre ambos empresarios es amplia. Forbes calcula que Florentino Pérez tiene una fortuna cercana a US$7.600 millones en 2026 gracias a su participación en ACS, multinacional española de construcción y servicios con presencia en Europa, Estados Unidos, Australia y América Latina. Enrique Riquelme, en cambio, tiene un patrimonio estimado de US$500 millones, dependiendo de la valoración bursátil de Cox y de los activos adquiridos tras la compra de parte de Abengoa.
La convocatoria anticipada a elecciones en el club sorprendió en España porque Florentino Pérez todavía tenía margen para continuar en el cargo. El movimiento ocurrió después de una temporada sin títulos importantes para el Real Madrid y en medio de cuestionamientos internos sobre el futuro deportivo y financiero del equipo. Reuters reveló que Riquelme formalizó su intención de competir por la presidencia, convirtiéndose en el primer aspirante con respaldo económico suficiente para desafiar el modelo de poder construido por Pérez desde 2000.
La pelea no solo enfrenta dos proyectos deportivos. También muestra el choque entre dos generaciones de empresarios españoles. Florentino Pérez representa el negocio tradicional de las grandes obras públicas y concesiones internacionales. Enrique Riquelme, en cambio, construyó su crecimiento alrededor de la transición energética, la energía solar y el negocio del agua.
Florentino Pérez: el empresario que convirtió a ACS en un gigante global
La fortuna de Florentino Pérez está ligada casi por completo a ACS, compañía que preside desde finales de los años noventa. El grupo se consolidó mediante adquisiciones estratégicas de constructoras y empresas de servicios industriales. Entre las operaciones más importantes aparecen Dragados, Hochtief en Alemania y CIMIC en Australia, firmas que le permitieron entrar a megaproyectos de infraestructura en distintos continentes.
ACS se convirtió en una de las mayores constructoras del planeta por ingresos. El grupo participa en autopistas, puentes, líneas ferroviarias, aeropuertos, energía y minería. En Estados Unidos ha tenido contratos relacionados con infraestructura vial y energética, mientras que en Australia opera proyectos mineros y ferroviarios a través de Cimic.
Forbes ubica actualmente a Florentino Pérez entre los empresarios más ricos de España y calcula que posee cerca del 14 % de ACS. Solo en 2025 recibió más de 9 millones de euros en remuneraciones como presidente ejecutivo del grupo, según reportes enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
Pero su carrera empresarial comenzó mucho antes del fútbol. Pérez es ingeniero civil y tuvo un paso por la política española en los años setenta. Después ingresó al negocio de la construcción y empezó a comprar participaciones en empresas del sector hasta construir el imperio actual.
En paralelo levantó uno de los proyectos deportivos más exitosos del fútbol mundial. Bajo su gestión, el Real Madrid impulsó la era de los “galácticos” con fichajes como Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo Cristiano Ronaldo y actualmente Kylian Mbappé.
Además, lideró la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, una obra multimillonaria que busca convertir el recinto en una plataforma de entretenimiento capaz de generar ingresos durante todo el año.
El valor del Real Madrid supera hoy los US$6.000 millones según estimaciones de Forbes, mientras que el club mantiene ingresos anuales cercanos a los 1.000 millones de euros entre patrocinios, derechos de televisión y explotación comercial.
Otro punto clave en la estructura de poder de Florentino Pérez son las normas electorales del club. Para aspirar a la presidencia se exige una antigüedad mínima como socio y un aval económico equivalente al 15 % del presupuesto del Real Madrid. Con el presupuesto actual, ese requisito supera los US$180 millones.
Si Florentino Pérez apareciera hoy en el ranking de multimillonarios colombianos, ocuparía uno de los primeros lugares del país. Con una fortuna estimada en US$7.600 millones, el presidente del Real Madrid tendría más dinero que Alejandro Santo Domingo, cuya riqueza está calculada en US$3.800 millones.
Incluso estaría por encima de Beatriz Dávila de Santo Domingo, considerada la mujer más rica de Colombia con un patrimonio cercano a US$4.700 millones. Solo empresarios como Jaime Gilinski Bacal, con unos US$14.700 millones, David Vélez, fundador de Nubank con unos US$14.500 millones, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, con cerca de US$10.000 millones, tendrían fortunas superiores a la del dirigente español.
Enrique Riquelme y Cox: energía solar, agua y la apuesta para desafiar a Florentino
Enrique Riquelme pertenece a una generación empresarial distinta. Su crecimiento se aceleró en la última década gracias al auge de las energías renovables. Fundó Cox Energy en 2014 y la empresa expandió operaciones en España y América Latina con proyectos solares y de infraestructura energética.
Uno de los movimientos que cambió la dimensión de Cox fue la adquisición de activos de Abengoa en 2023. La operación, valorada en más de 560 millones de euros, permitió incorporar decenas de filiales y negocios vinculados con agua, desalación e infraestructura energética. Desde entonces, la compañía amplió su presencia internacional y multiplicó ingresos.
A diferencia de Florentino Pérez, cuya riqueza proviene de un conglomerado consolidado desde hace décadas, la fortuna de Riquelme depende en gran parte del crecimiento bursátil y financiero de Cox. Parte de su patrimonio está asociado directamente a su participación accionaria en la compañía, estimada en cerca del 65 %.
La campaña de Riquelme también ha estado rodeada de polémica financiera. Diversos medios españoles reportaron que bancos como Santander y BBVA evitaron respaldar inicialmente el aval necesario para competir por la presidencia del Real Madrid. Finalmente, el empresario logró estructurar el respaldo económico con Andbank y otras entidades internacionales para presentar oficialmente su candidatura.
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En términos económicos, la diferencia entre ambos empresarios sigue siendo enorme. La fortuna de Florentino Pérez es casi 15 veces más grande que la de Riquelme y ACS tiene una escala global muy superior a Cox. Sin embargo, el surgimiento de un candidato alternativo rompe un escenario poco habitual en el Real Madrid.
La disputa también refleja cómo cambió el perfil de los empresarios que buscan influencia en el fútbol europeo. Mientras Pérez construyó su poder alrededor de constructoras, concesiones y grandes obras públicas, Riquelme representa negocios ligados a energía limpia, sostenibilidad y tecnología aplicada al sector energético. En el Real Madrid, esa diferencia ya se convirtió en una batalla por el control del club más poderoso del fútbol mundial.