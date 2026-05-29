La final de Champions League entre PSG y Arsenal reunirá un valor récord en plantillas

Una nueva final de la UEFA Champions League se disputará en Budapest entre dos de los proyectos más consistentes del fútbol europeo en la actualidad. Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna en un partido que cruza al campeón francés contra el campeón de la Premier League.
El PSG llega a esta final como vigente campeón de Europa, tras levantar el título en la edición anterior y consolidar un proyecto deportivo que ya suma tres finales en los últimos seis años. El Arsenal, por su parte, vuelve a una final de Champions por primera vez desde 2006, cuando cayó ante Barcelona, y busca su primer título en la historia del torneo.
El camino hacia Budapest ha estado marcado por eliminatorias exigentes. El PSG superó a Bayern Múnich en semifinales en una serie de alta intensidad, mientras que Arsenal eliminó a Sporting de Portugal en una llave cerrada. Ambos equipos llegan con plantillas jóvenes y estructuras consolidadas bajo dos entrenadores que han marcado el crecimiento reciente de sus proyectos: Luis Enrique en París y Mikel Arteta en Londres.
El partido se jugará a las 11 de la mañana, hora colombiana, en un escenario que reúne a dos clubes con una fuerte inversión en talento y con una de las finales más costosas en términos de valor de mercado de jugadores en la historia reciente del fútbol europeo.
El valor de PSG y Arsenal: más de US$2.660 millones de puro talento
El valor de mercado de las plantillas de PSG y Arsenal refleja el nivel de inversión y planificación deportiva de ambos clubes en los últimos años. Según Transfermarkt, el Arsenal alcanza un valor aproximado de US$1.340 millones, mientras que el PSG se sitúa cerca de US$1.320 millones.
El resultado es una final de Champions League que reúne aproximadamente US$2.660 millones en valor de jugadores, una cifra que convierte este partido en uno de los eventos con mayor concentración de talento valorado del fútbol mundial.
En el PSG, el peso del equipo recae en jugadores jóvenes y de alta valoración en el mercado. João Neves y Vitinha aparecen como dos de los activos más importantes, ambos con valores cercanos a US$120 millones. El Balón de Oro, Ousmane Dembélé completa el grupo de mayor valor con cerca de US$110 millones. Estos jugadores concentran la producción ofensiva y el ritmo del equipo dirigido por Luis Enrique.
En el Arsenal, la estructura está liderada por Bukayo Saka y Declan Rice, ambos con una valoración aproximada de US$130 millones. William Saliba, con cerca de US$100 millones, completa el núcleo defensivo de mayor valor del equipo de Mikel Arteta. Estos tres futbolistas sostienen la base competitiva del club inglés en la temporada.
El modelo de ambos equipos responde a una tendencia clara del fútbol europeo: plantillas jóvenes, alto valor de mercado y planificación a largo plazo. Más de la mitad de los titulares de ambos clubes tienen menos de 25 años, lo que refleja la apuesta por talento con proyección y revalorización en el mercado de fichajes.
Luis Enrique vs Arteta: dos modelos de construcción deportiva
La final de la Champions League en Budapest también enfrenta dos enfoques tácticos distintos. Luis Enrique ha construido un PSG con énfasis en posesión, circulación rápida del balón y presión alta tras pérdida. El equipo francés ha ganado consistencia en el control de los partidos en fases eliminatorias.
En el caso del Arsenal, Mikel Arteta ha consolidado un modelo basado en orden estructural, presión coordinada y transiciones rápidas. El equipo inglés ha destacado por su capacidad de competir en escenarios de alta exigencia, especialmente en eliminatorias cerradas como las de esta temporada.
Ambos entrenadores han trabajado con procesos largos de consolidación, donde el desarrollo de jugadores jóvenes ha sido una constante en la construcción de sus plantillas.
Comparación con grandes fortunas del deporte mundial
El valor combinado de las plantillas del PSG y Arsenal, estimado en US$2.660 millones, permite una referencia directa con grandes patrimonios individuales del deporte mundial.
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Esa cifra es similar a la suma de las fortunas de Tiger Woods y LeBron James. El golfista estadounidense tiene un patrimonio cercano a US$1.250 millones, mientras que la estrella de la NBA alcanza aproximadamente US$1.350 millones.
La comparación muestra cómo el valor de dos plantillas de élite del fútbol europeo puede alcanzar niveles similares a las mayores fortunas individuales del deporte, impulsadas en gran parte por ingresos comerciales, patrocinios y valor de marca.
El resultado en el Puskás Aréna cerrará una temporada en la que PSG y Arsenal han representado dos de las estructuras más valiosas del fútbol mundial, tanto en lo deportivo como en lo económico.