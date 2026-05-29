Cuánto dinero necesitará un colombiano para vivir el Mundial 2026 en Estados Unidos y México

El interés de los colombianos por viajar al Mundial 2026 ya se refleja en los motores de búsqueda de turismo y en el aumento de precios para las ciudades sede. Datos de Kayak muestran que las búsquedas de vuelos desde Colombia hacia México crecieron 278 % frente al año pasado para las fechas del torneo, mientras que las consultas hacia Estados Unidos aumentaron 80 %.
El fenómeno ubica a Colombia entre los mercados con mayor intención de viaje hacia Norteamérica para el campeonato. Los colombianos ya son la segunda nacionalidad que más busca vuelos hacia México durante el Mundial, solo detrás de los estadounidenses. En el caso de Estados Unidos, Colombia ocupa el cuarto lugar, superada por viajeros locales, alemanes y británicos.
Las cifras anticipan un fuerte movimiento turístico alrededor de la Selección Colombia y también una presión sobre los costos de viaje. El análisis de Kayak revela que México se perfila como la alternativa más económica para quienes planean acompañar a la Tricolor durante la fase de grupos, especialmente por la diferencia en tarifas aéreas frente a las ciudades estadounidenses.
Este Mundial será el primero organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, será la edición con más selecciones participantes, al pasar de 32 a 48 equipos. Ese aumento de sedes y aficionados ya empieza a impactar el mercado turístico, especialmente en vuelos, hoteles y alquiler de vehículos.
México gana terreno como destino más barato para seguir a Colombia en el Mundial 2026
Según los datos de Kayak, el precio promedio de los vuelos desde Colombia hacia las ciudades sede en México se ubica en $2.014.366 para el periodo del torneo. En contraste, viajar hacia ciudades anfitrionas en Estados Unidos cuesta en promedio $2.520.208.
La diferencia supera los $500.000 por pasajero y convierte a México en la puerta de entrada más accesible para los aficionados colombianos. Además del costo aéreo, la cercanía entre sedes mexicanas también podría reducir gastos de movilidad durante el campeonato.
Ciudad de México, donde Colombia disputará uno de sus compromisos previos al torneo ante Uzbekistán, registra un precio promedio de vuelos de $1.990.091. La cifra representa un aumento de 28 % frente al mismo periodo de 2025.
En Guadalajara, sede del encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, el valor promedio de los tiquetes alcanza $2.293.734, con un incremento de 26 % frente al año anterior.
Miami aparece como la ciudad más costosa entre las analizadas. Los vuelos desde Colombia hacia esa ciudad, donde está programado el partido entre Colombia y Portugal, tienen actualmente un promedio de $2.553.560, un aumento de 37 % frente a 2025.
El incremento en la demanda también se refleja en los hospedajes. Guadalajara presenta las tarifas hoteleras más altas entre las ciudades relacionadas con partidos de Colombia, con precios promedio cercanos a $1.453.897 por noche. Ciudad de México registra un promedio de $1.426.996, mientras que Miami alcanza $1.164.395 por noche en habitación doble.
Cuánto costará movilizarse y hospedarse en el Mundial 2026
El gasto para seguir a la Selección Colombia no se limitará a los tiquetes aéreos. La movilidad terrestre será otro de los costos clave para los viajeros que planeen recorrer varias sedes durante el campeonato.
Kayak estima que alquilar un vehículo en Guadalajara tiene un costo promedio diario de $96.033. En Ciudad de México, la tarifa asciende a $124.430 por día. Miami vuelve a registrar el valor más alto, con un promedio de $180.237 diarios.
Ante ese escenario, la plataforma recomendó a los viajeros colombianos planear con anticipación y aprovechar herramientas que permitan reducir costos. Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Colombia, señaló que la flexibilidad en las fechas de viaje puede ayudar a conseguir tarifas más bajas y ampliar las opciones de hospedaje.
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La empresa también recomendó utilizar búsquedas multidestino para combinar trayectos entre ciudades y evaluar puntos de entrada más económicos, especialmente en México, donde varias sedes tienen conexión terrestre.
El crecimiento del interés por el Mundial coincide con el aumento histórico de turistas colombianos hacia Norteamérica. Datos de Migración Colombia y del Ministerio de Comercio muestran que Estados Unidos y México se mantienen entre los destinos internacionales más visitados por los viajeros del país, impulsados por eventos deportivos, conciertos y turismo de compras.