Lo que costará una cerveza en el Mundial 2026 alcanza para pagar un mes de plataformas de streaming en Colombia

El Mundial 2026 apunta a convertirse en el torneo más costoso para consumir cerveza dentro de los estadios. Un estudio realizado por LiveFootballTickets reveló que varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá ya manejan precios superiores a los registrados en Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010.
El caso más alto se registra actualmente en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde una cerveza pequeña cuesta US$18,5. La cifra supera ampliamente los valores observados en Qatar 2022, torneo en el que las bebidas alcohólicas llegaron a costar entre US$13 y US$15 debido a las restricciones impuestas por el país anfitrión.
El precio de una sola cerveza dentro de algunos estadios del Mundial 2026 equivaldría a cerca de $72.000. Con ese dinero, un usuario podría pagar un mes de plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Max, Prime Video o Spotify en Colombia.
El informe recopila los precios actuales de alimentos y bebidas en los estadios que albergarán partidos del Mundial. La expectativa es que los costos aumenten durante el torneo por la demanda internacional, el turismo y las políticas comerciales asociadas a la FIFA y sus patrocinadores.
La próxima Copa del Mundo será además la más grande de la historia. El torneo contará con 48 selecciones, 104 partidos y sedes distribuidas en tres sedes. Ese volumen de aficionados y visitantes también presionará el gasto dentro de los escenarios deportivos, donde históricamente los precios suben durante eventos de este alcance.
Precios de cerveza y comida en el Mundial 2026 ya superan torneos anteriores
La comparación con las últimas Copas del Mundo muestra la diferencia de precios entre Norteamérica y otros anfitriones. En Rusia 2018, los aficionados podían comprar cerveza dentro de los estadios por valores cercanos a US$5 y US$7. En Brasil 2014, los precios rondaban entre US$4 y US$6, mientras que en Sudáfrica 2010 las bebidas costaban entre US$3 y US$5.
Además de Filadelfia, otras sedes estadounidenses ya manejan precios elevados. En el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Levi’s Stadium de San Francisco, la cerveza cuesta US$14. En Los Ángeles, además, un perro caliente y un refresco alcanzan los US$9.
El estudio también identificó diferencias importantes entre ciudades y países sede. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta aparece como uno de los escenarios más económicos entre los recintos estadounidenses. Allí la cerveza cuesta US$5, los perros calientes US$2 y los nachos US$3.
En Canadá, el panorama varía dependiendo de la ciudad. En el BMO Field de Toronto, una cerveza cuesta US$13,25 y un perro caliente US$8,50. En contraste, el BC Place de Vancouver registra precios más bajos, con cerveza a US$6,60 y refrescos a US$4,62.
México aparece como la sede más accesible para los aficionados. El estadio BBVA de Monterrey tiene actualmente la cerveza más barata entre todos los escenarios del Mundial, con un precio de US$3,61. El Akron de Guadalajara también figura entre los estadios con costos más bajos para bebidas.
Otro de los datos que llamó la atención es el de los palcos premium. El Estadio Banorte, anteriormente conocido como Azteca, ya confirmó paquetes exclusivos de alimentos y bebidas desde US$320 por partido.
El impacto económico del Mundial 2026 elevaría aún más los precios
LiveFootballTickets advirtió que los valores actuales funcionan como referencia previa al Mundial y podrían incrementarse cuando inicie la competencia. El aumento de turistas, la reventa, el consumo dentro de los estadios y los acuerdos comerciales de la FIFA generarían un escenario de precios más altos en alimentos y bebidas.
Según el análisis, el Mundial 2026 permitirá observar el impacto económico de un torneo de gran escala en Norteamérica, especialmente en sectores ligados a entretenimiento, gastronomía y servicios deportivos.
“Queremos ofrecer una perspectiva realista de cuánto cuesta hoy disfrutar de un partido en cada estadio sede”, explicó el equipo de LiveFootballTickets al presentar el informe. La firma señaló además que el estudio busca servir como referencia para que los aficionados comparen cómo evolucionan los precios cuando inicie la Copa del Mundo.
Recomendado: Fiebre por el Mundial 2026 impulsa compras en Colombia: Ventas de tecnología crecieron 34 %
La FIFA todavía no ha confirmado los precios oficiales que tendrán los productos dentro de los estadios durante el torneo. Sin embargo, los costos actuales ya anticipan un Mundial más caro para los asistentes, especialmente en Estados Unidos, donde algunas sedes manejan valores récord incluso antes del inicio de la competencia.
La cerveza, uno de los productos más consumidos durante eventos deportivos, se perfila como uno de los principales símbolos del aumento del costo de vivir la experiencia mundialista en Norteamérica.