Fiebre por el Mundial 2026 impulsa compras en Colombia: Ventas de tecnología crecieron 34 %

El comercio en Colombia aceleró su crecimiento en 2026 impulsado por el aumento del consumo de los hogares y el efecto económico de la Copa Mundial de la FIFA. Las ventas del comercio crecieron 13,4 % anual, el mejor resultado registrado en los últimos seis meses, según el más reciente informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá con cifras del DANE.
El documento señala que el Mundial ya está impactando directamente el gasto de los hogares colombianos, especialmente en la compra de televisores, equipos de sonido, computadores y dispositivos tecnológicos. Solo en el primer trimestre de 2026, los segmentos de equipos de sonido, video e informática crecieron más de 34 % frente al mismo periodo de 2025.
El dinamismo del consumo se explica por varios factores. Por un lado, el incremento salarial ha superado la inflación de bienes, aumentando la capacidad de compra de los hogares. Por otro, el regreso de la Selección Colombia a una Copa Mundial después de ocho años ha generado un nuevo ciclo de consumo asociado al torneo de fútbol más visto del planeta.
De acuerdo con el análisis del Banco de Bogotá, mientras el comercio total avanzó 10,8 % en el primer trimestre, las categorías de tecnología y entretenimiento explicaron cerca de 26 % del crecimiento total del sector en los primeros tres meses del año. El informe advierte que este comportamiento replica patrones observados en Mundiales anteriores, cuando el consumo de equipos electrónicos también registró incrementos relevantes.
Ventas de televisores y tecnología lideran el crecimiento del comercio en Colombia
Las mayores variaciones anuales del comercio en marzo estuvieron concentradas en categorías relacionadas con tecnología y consumo del hogar. Las ventas de equipos de sonido y video crecieron 41,8 %, mientras que telecomunicaciones avanzó 26,8 % y electrodomésticos subió 22 %, según el informe.
El reporte también muestra que los vehículos para hogares crecieron 35,8 % anual y otros vehículos 34,8 %, reflejando una recuperación más amplia del consumo privado.
Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá explicó que desde 2010 las ventas de equipos audiovisuales crecen en promedio 7,2 % durante años de Mundial, frente a 3 % en años sin torneo. En informática, el crecimiento promedio alcanza cerca de 16 % en años de Copa Mundial, comparado con alrededor de 14 % en periodos normales.
El efecto de la Copa Mundial no se limita a la venta de tecnología. El informe anticipa que durante junio y julio aumentará el movimiento económico en bares, restaurantes, servicios de catering y plataformas de apuestas en línea.
La expectativa es que millones de colombianos sigan los partidos del torneo en espacios de consumo colectivo, impulsando el gasto en alimentos, bebidas y entretenimiento. Según el análisis, este comportamiento ya se evidenció durante el Mundial anterior, cuando las apuestas digitales tuvieron una participación importante en el crecimiento del sector entretenimiento.
Las cifras también muestran una mejora en la percepción del comercio. La confianza de los comerciantes y las expectativas de ventas continúan en terreno positivo, mientras el gasto de los hogares mantiene tasas de crecimiento superiores al promedio observado en 2024.
Comercio y consumo en Colombia mantendrían impulso hasta julio por efecto del Mundial
El Banco de Bogotá proyecta que el gasto de los hogares seguirá sólido durante los primeros siete meses del año, impulsado parcialmente por el Mundial 2026 y por el mayor poder adquisitivo de los consumidores.
El informe sostiene que la inflación de bienes se ha mantenido por debajo del crecimiento salarial, permitiendo que los hogares destinen más recursos a compras de tecnología, entretenimiento y bienes durables.
Sin embargo, la entidad advirtió que parte del impulso económico asociado al Mundial podría perder fuerza después de julio. También señaló que el resultado de las elecciones presidenciales y las condiciones financieras del país serán determinantes para la trayectoria del consumo privado en el segundo semestre.
A pesar del aumento reciente de la inflación y de las tasas de interés locales, el comercio ha mantenido una tendencia positiva. Categorías como ferretería crecieron 17,1 %, bebidas no alcohólicas avanzaron 15,1 % y vestuario subió 6,9 % en marzo. En contraste, alimentos mostró un crecimiento más moderado de 1,3 %, mientras medicamentos aumentó 2,8 %.
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El Banco de Bogotá estima un crecimiento económico de Colombia de 2,4 % para 2026 y de 2,1 % para 2027. En ese escenario, el consumo privado seguirá siendo uno de los principales motores de la economía, especialmente en sectores asociados a entretenimiento, tecnología y servicios vinculados a eventos masivos.
Las cifras del DANE, Fenalco, Fedesarrollo y Raddar Consumer Knowledge muestran que el Mundial 2026 ya está generando movimientos relevantes en el comercio colombiano antes del inicio oficial del torneo. El comportamiento de las ventas en los próximos meses permitirá medir qué tanto el fútbol puede convertirse nuevamente en un motor temporal del consumo y de la actividad económica del país.