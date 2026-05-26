Panini no falló con Colombia: Los 18 jugadores del álbum irán al Mundial 2026

El álbum oficial del Mundial 2026 volvió a convertirse en tema de conversación en el país, esta vez por el nivel de precisión que tuvo Panini con la Selección Colombia. Tras conocerse varias de las convocatorias oficiales de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, la Tricolor apareció entre los países con mayor porcentaje de acierto del tradicional álbum coleccionable.
De acuerdo con comparaciones realizadas entre las láminas publicadas por Panini y las listas oficiales entregadas por las federaciones, Colombia registró un pleno de efectividad: los 18 jugadores incluidos por la compañía italiana en el álbum sí fueron convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026.
La coincidencia llama la atención porque el álbum se diseña y se imprime meses antes de que las selecciones entreguen sus convocatorias definitivas. En el caso colombiano, Panini incluyó futbolistas que terminaron consolidándose como la base del equipo nacional en la eliminatoria y en el cierre previo al torneo.
Los 18 jugadores colombianos que aparecieron en el álbum y que finalmente estarán en el Mundial son: Camilo Vargas, David Ospina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Santiago Arias, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.
Colombia, entre las selecciones con mayor precisión en el álbum Panini 2026
El registro de Colombia quedó dentro del grupo de selecciones donde Panini tuvo efectividad total en sus predicciones. Portugal, Escocia, Suiza, Austria, Bosnia y Herzegovina, Curazao, República Democrática del Congo y Nueva Zelanda también alcanzaron 18 aciertos sobre 18 jugadores publicados.
En contraste, otras selecciones tradicionales tuvieron diferencias importantes entre el álbum y las convocatorias reales. Brasil, donde no está Neymar, y Alemania apenas alcanzaron cerca del 72 % de coincidencia, mientras que Túnez apareció entre los equipos con menor precisión, con solo 11 jugadores acertados de los 18 publicados.
El caso colombiano también refleja la estabilidad que tuvo la base de la Selección durante el proceso de Lorenzo. Varios de los futbolistas incluidos por Panini venían siendo titulares constantes desde la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.
Aunque Panini acertó con todos los jugadores que incluyó, varios convocados de Colombia no aparecieron en el álbum. Entre ellos están Álvaro Montero, Willer Ditta, Déiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Camilo Hernández y Carlos Gómez.
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La edición 2026 también marcó un récord para Panini por el tamaño del álbum. La FIFA amplió el Mundial de 32 a 48 selecciones, lo que llevó a la empresa italiana a lanzar una colección de 112 páginas y 980 láminas, la más grande en la historia del torneo.
En Colombia, el álbum básico salió al mercado por $14.900 y la versión de pasta dura por cerca de $49.900. Las cajas oficiales de sobres superan los $500.000 y estimaciones de medios especializados indican que completar toda la colección podría costar hasta $1,8 millones, dependiendo de las láminas repetidas y del intercambio entre coleccionistas.