Mundial 2026 impulsa ventas de proyectores en Colombia: Precios van desde $279.900

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026, el consumo de tecnología para entretenimiento en el hogar empieza a cambiar en Colombia. Los proyectores ganan espacio entre los aficionados al fútbol como una alternativa para ver partidos en pantallas de gran formato sin depender de televisores tradicionales. El fenómeno coincide con el crecimiento del entretenimiento doméstico y con una mayor demanda de experiencias colectivas dentro del hogar.
Datos de VTA, marca de tecnología de More Products, muestran que entre el 50 % y el 60 % de los compradores de proyectores en Colombia adquieren estos dispositivos para entretenimiento en casa. La compañía reporta además un crecimiento de doble dígito en la categoría, impulsado por cine en casa, videojuegos, karaoke y transmisiones deportivas.
El cambio en el consumo se da en medio de un mercado de televisores que ya alcanzó altos niveles de penetración en América Latina. Según cifras de Statista, el segmento global de proyectores domésticos mantiene una expansión sostenida impulsada por el aumento de plataformas de streaming, eventos deportivos y contenidos en alta definición. El Mundial 2026 aparece como uno de los principales detonantes de compra para este tipo de dispositivos.
Proyectores y Mundial 2026 impulsan el entretenimiento en casa
El crecimiento de esta categoría también responde a cambios en la forma de consumir eventos deportivos. Los proyectores permiten imágenes de entre 80 y 120 pulgadas o más, convirtiendo salas, terrazas y patios en espacios de visualización colectiva.
Adriana Martín Gómez, vocera de VTA, explicó que los usuarios buscan experiencias compartidas durante eventos deportivos de alto impacto. Según la compañía, estos dispositivos permiten reuniones de entre cuatro y diez personas en espacios residenciales, una tendencia que se fortaleció tras el aumento del consumo de contenido en casa durante los últimos años.
El Mundial 2026 marcará además una nueva etapa en la renovación tecnológica de los hogares. En torneos anteriores, el cambio estuvo asociado a la migración hacia televisores HD y posteriormente a pantallas de mayor tamaño. Ahora, la apuesta apunta a formatos de proyección más amplios y flexibles.
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Cuánto cuestan los proyectores en Colombia y por qué aumenta su demanda
Otro de los factores que impulsa el mercado es el precio. El portafolio de VTA en Colombia tiene referencias entre $279.900 y $1.999.900, rango que amplía el acceso a este tipo de tecnología frente a modelos de televisores de gran formato.
Expertos del sector señalan que los proyectores no reemplazan al televisor tradicional, pero sí se posicionan como complemento para eventos deportivos, finales y torneos internacionales. Con la expectativa alrededor del Mundial 2026, la categoría empieza a consolidarse como uno de los segmentos con mayor movimiento dentro del entretenimiento tecnológico en Colombia.