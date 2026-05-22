Pep Guardiola valorizó al Manchester City casi un 128 % en 10 años: Estos son los millones que deja

El ciclo de Pep Guardiola en el Manchester City terminó tras diez temporadas entre 2016 y 2026, periodo en el que el club ganó 20 títulos oficiales, incluida una UEFA Champions League y seis Premier League consecutivas y alternadas. El entrenador dirigió 592 partidos, con 416 victorias, 87 empates y 89 derrotas, según datos del propio club. Su último partido se jugará al cierre de la temporada, antes de asumir un rol institucional dentro del City Football Group.
En este periodo, el Manchester City consolidó una hegemonía en Inglaterra y se convirtió en uno de los equipos más dominantes de Europa. La etapa de Guardiola coincidió con la expansión comercial del club, el aumento de ingresos anuales y el fortalecimiento de su marca en mercados como Asia, Medio Oriente y Estados Unidos. El club pasó de competir por presencia en la élite a establecerse de forma constante entre los equipos con mayores ingresos del fútbol mundial.
Durante la era Guardiola, el City también alcanzó su primer triplete histórico en 2023, con Premier League, FA Cup y Champions League en la misma temporada, un logro que solo había conseguido el Manchester United en Inglaterra en 1999. Ese mismo ciclo incluyó cuatro ligas consecutivas entre 2021 y 2024, un récord sin precedentes en la Premier League.
Títulos, récords y dominio deportivo en Inglaterra y Europa de la mano de Pep Guardiola
El palmarés del City bajo Guardiola incluye seis Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024), una Champions League (2023), dos FA Cup (2019 y 2023), cinco Copas de la Liga inglesa, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.
En la Premier League, el equipo alcanzó 100 puntos en la temporada 2017-2018, récord de la competición. También logró cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024, otro hito histórico. En 2019, el título se definió por un punto de diferencia frente al Liverpool, y en 2022 volvió a imponerse en una disputa cerrada en la última jornada.
En el plano europeo, la Champions League de 2023 representó el mayor logro deportivo del club. El City venció en la final al Inter de Milán y cerró un ciclo que incluyó finales y semifinales consecutivas en el continente.
Guardiola también dejó cambios tácticos y estructurales en el equipo. Transformó el rol de varios jugadores, como John Stones en una posición híbrida entre defensa y mediocampo, y consolidó figuras como Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Erling Haaland y Ilkay Gündogan como piezas centrales del proyecto.
El impacto deportivo también se reflejó en la continuidad competitiva del equipo. El City clasificó de forma constante a la Champions League durante toda la era Guardiola, lo que aseguró ingresos anuales por torneos internacionales y estabilidad en la planificación deportiva.
Impacto económico: ingresos, valor de plantilla, marca y crecimiento global del City
El crecimiento del Manchester City durante la era Guardiola no se limitó a lo deportivo. El club incrementó de forma significativa sus ingresos comerciales, derechos de televisión y valor de marca, impulsado por la estabilidad competitiva y la exposición internacional.
En el ciclo 2016-2026, el City superó de forma recurrente ingresos anuales superiores a los 700 millones de euros en algunas temporadas, impulsados por su participación constante en Champions League, el crecimiento del mercado comercial y la expansión global del club. La conquista de la Champions en 2023 generó ingresos adicionales por premios UEFA, derechos de transmisión y bonificaciones comerciales.
El éxito deportivo también fortaleció el valor del club dentro del City Football Group, conglomerado que amplió su red de equipos y mercados durante este periodo. El Manchester City se consolidó como el activo principal del grupo, con un aumento sostenido en su valoración en rankings financieros internacionales como los elaborados por Forbes y Deloitte.
La marca Manchester City también amplió su presencia en el mundo. El club reforzó acuerdos de patrocinio con empresas internacionales, aumentó la venta de productos oficiales y expandió academias de fútbol en diferentes regiones. El crecimiento de su base de aficionados en Asia, Medio Oriente y América contribuyó a un mayor alcance comercial.
El impacto económico también se explicó por la regularidad deportiva. La clasificación constante a la Champions League garantizó ingresos mínimos cada temporada, mientras que los títulos incrementaron pagos por premios y bonificaciones. La combinación de resultados deportivos y gestión institucional permitió al club sostener inversiones en fichajes y salarios sin perder competitividad.
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La era Guardiola también elevó el valor de jugadores clave, muchos de los cuales alcanzaron transferencias récord o salarios superiores al promedio del mercado. Esto consolidó al City como uno de los equipos con mayor capacidad de inversión del fútbol europeo.
Durante la era de Pep Guardiola en el Manchester City, el valor de mercado de la plantilla registró un aumento de 733,50 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 127,23% frente a 2016. Cuando el técnico asumió el cargo en la temporada 2016/2017, el plantel estaba valorado en 576,50 millones de euros, mientras que al cierre de la temporada 2025/2026 alcanzó los 1.310 millones de euros, consolidando un fuerte incremento en el valor deportivo y económico del equipo durante su gestión.
El final del ciclo deja al Manchester City como un club con estructura deportiva consolidada, ingresos en expansión y una marca posicionada en el primer nivel del fútbol mundial. La salida de Guardiola abre una etapa de transición en la que el club buscará mantener el equilibrio entre resultados deportivos y sostenibilidad económica.