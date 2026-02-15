Manchester City mueve el mercado y suma un fichaje de lujo desde China

BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos de nueva energía (NEV), cerró un acuerdo multianual para convertirse en socio automotriz oficial del Manchester City. La compañía china vendió 4,6 millones de vehículos en 2025 y superó en diciembre la producción acumulada de 15 millones de NEV, según cifras corporativas. Más de un millón de esas unidades se comercializaron fuera de China, en más de 110 países.
El acuerdo incluye la presencia de la marca en la manga de la indumentaria de entrenamiento del primer equipo masculino desde esta temporada y, a partir de la próxima, también en el femenino. Además, BYD tendrá visibilidad en el Etihad Stadium, escenario con capacidad para 53.000 espectadores, y uno de sus vehículos encabezará la llegada del bus oficial del equipo en partidos de Premier League y copas locales.
La alianza contempla el suministro de vehículos BYD y de la marca premium DENZA, así como soluciones de carga y baterías de almacenamiento de energía en la City Football Academy, el centro de entrenamiento del club en Manchester. BYD cuenta con 120.000 ingenieros en investigación y desarrollo y registra en promedio 45 solicitudes de patente por día hábil, según datos de la empresa.
El Manchester City, fundado en 1894, suma 10 títulos de liga inglesa, siete FA Cups, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes de la FIFA. En la temporada 2022/2023 logró el triplete al ganar Premier League, FA Cup y Champions, un hito que solo había alcanzado el Manchester United en 1999 en el fútbol inglés.
BYD acelera su estrategia en el fútbol europeo
La entrada como socio del Manchester City se suma a la estrategia de BYD en el deporte europeo. La compañía fue patrocinador oficial de la Eurocopa 2024 y del Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA 2025, torneos organizados por la UEFA. Con esta nueva alianza, refuerza su posicionamiento en mercados clave donde el fútbol concentra audiencias masivas.
La Premier League es una de las ligas más vistas del mundo, con transmisiones en más de 180 países y una audiencia acumulada que supera los 3.000 millones de espectadores por temporada, según datos de la propia liga. Para una marca automotriz, la exposición en este entorno equivale a campañas en múltiples continentes de manera simultánea.
Manchester City y transición energética en el deporte
El acuerdo también se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del City Football Group. La instalación de soluciones de carga y baterías de almacenamiento en la City Football Academy apunta a reducir emisiones y optimizar el consumo energético del complejo deportivo.
El fútbol europeo ha incrementado sus metas ambientales en los últimos años. Clubes y organizadores avanzan en medición de huella de carbono, movilidad eléctrica y eficiencia energética en estadios. La integración de sistemas de almacenamiento puede ayudar a gestionar picos de demanda en días de partido, cuando el consumo eléctrico aumenta por iluminación, transmisión y operación logística.
Una curiosidad: el Etihad Stadium fue uno de los primeros en la Premier League en implementar sistemas de recolección de agua lluvia para riego del césped. Ahora suma a su ecosistema tecnológico soluciones de movilidad eléctrica.
Recomendado: Un solo partido de fútbol triplicó en espectadores de todo el mundo al Super Bowl: Ocurrió el mismo día
Para BYD, asociarse con un club que compite cada año en la Champions League implica visibilidad en uno de los torneos más vistos del mundo. Para el Manchester City, el acuerdo aporta infraestructura tecnológica en un momento en que la sostenibilidad se convirtió en eje de la industria deportiva.