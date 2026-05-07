Mundial 2026: Demanda hotelera cae en casi 80 % de las ciudades sede

La demanda hotelera para el Mundial 2026 en Estados Unidos está por debajo de las proyecciones iniciales a menos de seis semanas del inicio del torneo. Un informe de la American Hotels & Lodging Association (AHLA) reveló que cerca del 80 % de los hoteles ubicados en las once ciudades sede del país reportan reservas inferiores a las esperadas para el evento que se diputará entre junio y julio de 2026.
El reporte muestra que varias ciudades no han logrado alcanzar ni la mitad de la ocupación proyectada pese a que la FIFA aseguró haber vendido más de 5 millones de entradas para el torneo. Miami y Atlanta aparecen entre las sedes con menor nivel de reservas, mientras que Kansas City es la única ciudad que supera el 80 % de la demanda esperada. San Francisco, Seattle y Philadelphia apenas sobrepasan el umbral del 70 %.
La caída en la demanda se produce en medio de aumentos en costos de viaje, problemas migratorios y nuevas tarifas aplicadas alrededor de los estadios. Uno de los casos más discutidos es el cobro adicional de US$150 para acceder al MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final del Mundial, pago que se suma al precio de las entradas y otros costos de movilidad.
La FIFA proyectó que el Mundial 2026 tendría un impacto económico cercano a US$30.000 millones y que funcionaría “como 104 Super Bowls”, en referencia a los 104 partidos que tendrá esta edición con 48 selecciones participantes. Sin embargo, el comportamiento del turismo internacional está lejos de las previsiones iniciales.
Mundial 2026 enfrenta caída en reservas hoteleras en Estados Unidos
El informe de la AHLA identifica cinco factores principales detrás de la desaceleración en las reservas. Entre ellos aparecen el aumento de impuestos y tasas locales, el costo de los vuelos internacionales, las demoras en la aprobación de visas y la percepción de inseguridad migratoria entre viajeros extranjeros.
La situación geopolítica también influye en el comportamiento de la demanda. El conflicto entre Irán y otros focos internacionales ha generado incertidumbre para aficionados de algunos países clasificados al torneo. Además, varios turistas han expresado preocupación por los controles migratorios y de seguridad en aeropuertos estadounidenses.
El incremento en los precios de los tiquetes aéreos también golpea el flujo de visitantes internacionales. Las aerolíneas han trasladado el aumento en los costos del combustible a las tarifas, elevando el presupuesto necesario para asistir al torneo.
A esto se suma el temor de algunos viajeros frente a procesos de control realizados por entidades como Immigration and Customs Enforcement (ICE) y Transportation Security Administration (TSA), organismos señalados por aplicar protocolos estrictos a visitantes de determinados países.
FIFA libera habitaciones bloqueadas por baja demanda del Mundial
La desaceleración en las reservas obligó a liberar habitaciones que inicialmente estaban reservadas exclusivamente para operaciones relacionadas con el Mundial 2026. La FIFA había bloqueado cupos hoteleros en varias ciudades sede ante la expectativa de una ocupación masiva durante la fase de grupos y las rondas finales.
Jan Freitag, director nacional de análisis hotelero de CoStar, advirtió que el tiempo para captar turistas internacionales se reduce rápidamente. El analista explicó que aficionados de países que requieren visa para ingresar a Estados Unidos ya enfrentan dificultades para completar el proceso antes del inicio del torneo.
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Según Freitag, si los hinchas internacionales no logran viajar, la ocupación dependerá principalmente de residentes en Estados Unidos y comunidades migrantes ya instaladas en el país. El escenario genera preocupación entre operadores turísticos y cadenas hoteleras que esperaban uno de los eventos deportivos más rentables de la década.