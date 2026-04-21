FIFA abre nueva fase de venta de boletas del Mundial y se espera caos por alta demanda

La FIFA abrirá una nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026 mañana 22 de abril a las 10:00 a. m. hora colombiana, en la que se pondrán a disposición entradas para los 104 partidos del torneo. La venta en la modalidad de primera llegada, primera compra, a través del portal FIFA.com/tickets. Esta etapa hace parte de la fase de ventas de “última hora”, que se mantendrá activa hasta el final del campeonato.
La organización informó que estarán disponibles boletas en las categorías 1, 2 y 3, además de asientos de primera fila, dependiendo del partido. El sistema permitirá elegir directamente en el mapa de asientos o usar la opción de asignación automática. Debido a la alta demanda, la FIFA confirmó que habrá filas virtuales para gestionar el acceso a la plataforma.
Según la FIFA, ya se han vendido más de 5 millones de entradas en las fases previas. El organismo también proyecta que se superará el récord de asistencia de 3,5 millones de espectadores registrado en el Mundial de Estados Unidos 1994.
Venta de entradas del Mundial 2026 y sistema de filas digitales
La FIFA explicó que la venta funcionará bajo un sistema de disponibilidad en tiempo real, donde los usuarios ingresan a una cola digital antes de acceder al inventario. Una vez dentro, podrán seleccionar partidos, categorías y asientos específicos, con confirmación inmediata tras el pago.
La plataforma oficial será el único canal autorizado para la compra. También seguirá habilitado el mercado de reventa controlado, que permite a los aficionados revender entradas de forma regulada en caso de no poder asistir a los partidos. Este sistema busca evitar la reventa no autorizada.
En paralelo, la FIFA habilitó paquetes de hospitalidad a través de On Location, proveedor oficial del torneo. Estos paquetes incluyen entradas y servicios adicionales en los estadios, con precios superiores a las entradas regulares.
El incremento a más de 100 partidos en 2026 representa un aumento significativo en la capacidad de asistencia, aunque la FIFA advierte que la disponibilidad seguirá siendo limitada en partidos de alta demanda como las fases finales.
Un punto clave del sistema es que la compra de entradas no garantiza el ingreso a los países sede. Cada aficionado debe cumplir con los requisitos migratorios de Canadá, México o Estados Unidos. La FIFA recomendó iniciar los trámites de visa con anticipación debido a los tiempos de procesamiento.
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Como dato adicional, la organización señaló que los ingresos del Mundial son reinvertidos en el desarrollo del fútbol en sus 211 federaciones afiliadas. Esto convierte al torneo no solo en el evento deportivo más grande del mundo, sino también en una de las principales fuentes de financiación del fútbol.