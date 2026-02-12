Ir al Mundial 2026 ya es lujo: Boletas llegan hasta los US$20.000 en reventa

El Mundial 2026 enfrenta una nueva polémica por el precio de sus boletas. En la plataforma oficial de reventa habilitada por la FIFA, los valores superan ampliamente los precios originales fijados durante la primera fase de comercialización, que cerró en enero. En varios casos, los incrementos multiplican por cinco o siete el valor inicial.
Uno de los ejemplos más claros es el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio en Ciudad de México. Una entrada de Categoría 3, cuyo precio original fue de US$895, se ofrece en reventa por US$5.324. El aumento equivale a casi seis veces el valor inicial.
Para el partido entre Francia y Senegal, el 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, las boletas que originalmente costaban US$219 se ofrecen por US$1.000. En el mismo estadio, una entrada de Categoría 1 que tenía un precio de US$620 ahora se vende por US$1.380.
En el caso de Brasil contra Marruecos, una localidad que costaba entre US$265 y US$700 en venta inicial alcanza hasta US$1.725 en reventa. La final del 19 de julio muestra el salto más alto: una entrada de Categoría 1 pasó de US$7.875 a cerca de US$20.000.
Estos valores aparecen en el sitio oficial de reventa autorizado por la FIFA, donde la entidad actúa como intermediaria y cobra una comisión del 15 % por transacción, según sus condiciones de venta.
Precios del Mundial 2026 en reventa: aumentos de hasta 7 veces
La FIFA implementa un sistema de precios dinámicos, que ajusta los valores según demanda y disponibilidad. Sin embargo, en la reventa el precio final lo determina el titular original de la boleta. El organismo aclara que actúa como “facilitador” del intercambio entre aficionados.
Si se toma como referencia la final, el salto de US$7.875 a casi US$20.000 implica un incremento superior al 150 %. En el caso del partido inaugural en México, el aumento supera el 490 %. En Francia-Senegal, la variación ronda el 356 % frente al precio original de US$219.
También existen excepciones. Para el partido Austria-Jordania en San Francisco, una entrada que costaba US$620 se revende por US$552, por debajo del valor inicial. No obstante, estos casos son minoritarios frente al volumen de aumentos reportados.
La FIFA ha defendido los precios iniciales argumentando una demanda “exorbitante”, en palabras de su presidente Gianni Infantino. Desde la apertura de reservas en septiembre, las asociaciones de aficionados han cuestionado los costos para el público general.
¿Cuánto gana la FIFA por la reventa oficial de entradas?
El modelo de reventa incluye una comisión del 15 % para la FIFA por cada operación. Si se toma como ejemplo una entrada de US$5.324 para el partido inaugural, la comisión rondaría los US$798 por unidad. En el caso de una final vendida en US$20.000, la comisión sería cercana a US$3.000.
En el Mundial de Qatar 2022, la FIFA reportó ingresos totales por más de US$7.500 millones en el ciclo comercial del torneo, según su informe financiero. La venta de entradas representa una parte relevante de esa estructura de ingresos, junto con derechos de televisión y patrocinio.
Como referencia económica, una entrada de US$5.324 equivale a más de cuatro salarios mínimos anuales en Colombia en 2026. Y una boleta de US$20.000 supera el valor promedio de un vehículo nuevo de gama media en el mercado colombiano.
El Mundial 2026 ampliará el formato a 48 selecciones y 104 partidos, lo que incrementa la oferta de entradas frente a ediciones anteriores. Sin embargo, la demanda global y el sistema de reventa oficial están llevando los precios finales a niveles que superan ampliamente los valores originales fijados por la organización.