Selección Colombia tendrá una nueva casa: Así será la sede que construirá la Federación en Cali

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la construcción de una nueva sede deportiva para la preparación de las selecciones nacionales en Cali. El proyecto se desarrollará sobre un terreno de más de 68.000 metros cuadrados ubicado en el corregimiento de El Hormiguero, al sur de la capital del Valle del Cauca.
Con esta iniciativa, la entidad completará tres centros deportivos de carácter nacional destinados al entrenamiento y concentración de sus diferentes categorías. La nueva infraestructura se sumará a las sedes que actualmente utiliza la Federación para los procesos deportivos de la Selección Colombia.
El predio donde se construirá el complejo fue donado por Constructora Bolívar. Allí se levantará un centro de alto rendimiento que incluirá espacios deportivos, médicos y de alojamiento para futbolistas, entrenadores y personal técnico.
La decisión de ubicar el proyecto en Cali responde a factores relacionados con la infraestructura existente, la tradición deportiva de la ciudad y su capacidad para albergar eventos y procesos de formación de alto nivel, según explicó la Federación Colombiana de Fútbol.
Nueva sede de la Selección Colombia tendrá canchas, alojamiento y áreas médicas
De acuerdo con la información entregada por la Federación, el complejo contará con varias canchas de entrenamiento construidas bajo los estándares técnicos exigidos por la FIFA. El proyecto contempla superficies de césped natural y también escenarios con césped sintético para apoyar los diferentes procesos deportivos.
La infraestructura estará diseñada para recibir selecciones masculinas y femeninas en distintas categorías, desde procesos juveniles hasta equipos mayores. El objetivo es centralizar entrenamientos, concentraciones y jornadas de preparación en un mismo espacio.
Además de las áreas deportivas, el centro incluirá instalaciones médicas enfocadas en la atención y recuperación de los jugadores. Entre ellas se encuentran consultorios especializados, zonas de fisioterapia y espacios destinados a procesos de hidroterapia.
La nueva sede también tendrá áreas de hospedaje para deportistas y cuerpos técnicos, así como comedores y espacios comunes que facilitarán las concentraciones previas a competencias nacionales e internacionales.
Cali fortalece su papel en el deporte colombiano
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de estudios y diseños técnicos. Durante esta etapa, la Federación adelanta mesas de trabajo para definir la distribución de los espacios, los requerimientos operativos y las características finales de la infraestructura.
Según explicó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, la elección de Cali estuvo relacionada con la trayectoria deportiva de la ciudad y con la disponibilidad de infraestructura para respaldar el crecimiento de las selecciones nacionales.
La capital vallecaucana ha sido sede de competencias internacionales en diferentes disciplinas y cuenta con escenarios deportivos que han acogido eventos como los Juegos Panamericanos, los Juegos Mundiales y recientemente los Juegos Panamericanos Junior.
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Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que la llegada de la nueva sede representa un respaldo a la capacidad de la ciudad para desarrollar proyectos vinculados al deporte de alto rendimiento y a la formación de nuevos talentos.
Una vez entre en funcionamiento, el complejo se convertirá en uno de los principales centros de preparación futbolística del país y permitirá ampliar la capacidad operativa de la Federación para atender las necesidades de las distintas selecciones Colombia en sus procesos competitivos durante los próximos años.