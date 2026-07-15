Argentina e Inglaterra jugarán bajo máxima seguridad en la semifinal del Mundial

La semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo definirá al segundo finalista del Mundial 2026. También será el partido con el mayor despliegue de seguridad del campeonato. Las autoridades estadounidenses reforzaron el operativo en Atlanta con 1.800 efectivos, controles especiales y medidas inéditas para minimizar cualquier incidente durante uno de los encuentros con mayor rivalidad en la historia del fútbol.
El plan contempla ingresos diferenciados para los aficionados de ambas selecciones, vigilancia reforzada dentro y fuera del Mercedes-Benz Stadium y la prohibición de ingresar con banderas, camisetas o cualquier otro elemento con mensajes políticos relacionados con las Islas Malvinas. La medida busca evitar provocaciones en un partido marcado por décadas de tensión deportiva e histórica.
El operativo también se extenderá a los alrededores del estadio, zonas de entretenimiento y principales puntos de concentración de hinchas en Atlanta. La Policía de la ciudad trabaja junto con el FBI y otras agencias de seguridad para coordinar el dispositivo, aunque por razones operativas no reveló todos los detalles de la estrategia.
A la expectativa deportiva se suma una alta demanda de entradas. La boletería para la semifinal se agotó y miles de aficionados argentinos e ingleses llegaron a Atlanta para presenciar el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales.
Operativo de seguridad para Argentina vs. Inglaterra incluye controles internacionales
El esquema de seguridad también incorpora cooperación entre Argentina y Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas recibieron información del Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión del fútbol argentino, que reúne cerca de 33.000 personas con restricciones de ingreso a los estadios por antecedentes vinculados con violencia en espectáculos deportivos.
El objetivo es impedir el ingreso de barrabravas y otros aficionados con antecedentes antes del partido. Además, las autoridades advirtieron que cualquier mensaje considerado político, discriminatorio o que incentive enfrentamientos será retirado de inmediato, en línea con los protocolos establecidos por la FIFA para el torneo.
Aunque en esta Copa del Mundo los aficionados de distintos países comparten sectores dentro de los estadios, el ingreso al escenario deportivo será controlado mediante accesos separados para reducir riesgos durante las horas previas al encuentro.
Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un Mundial 24 años después
La semifinal de Atlanta será el sexto duelo mundialista entre Argentina e Inglaterra. El historial favorece a los ingleses con tres victorias, mientras que la selección argentina registra un triunfo y una clasificación por penales, conseguida en los octavos de final de Francia 1998 tras empatar 2-2 y avanzar desde los once metros.
La rivalidad entre ambas selecciones se fortaleció por partidos que marcaron la historia de los Mundiales, especialmente el de México 1986, cuando Diego Maradona anotó los recordados goles de la «Mano de Dios» y el denominado «Gol del Siglo». Desde entonces, cada enfrentamiento ha estado acompañado por una atención especial dentro y fuera de la cancha.
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En esta ocasión, el contexto llevó a las autoridades estadounidenses y a los organismos de seguridad de ambos países a preparar el dispositivo más amplio del Mundial 2026. Más allá del boleto a la final, el partido representa uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad del torneo, tanto por la cantidad de asistentes como por la dimensión histórica de una de las rivalidades más reconocidas del fútbol internacional.