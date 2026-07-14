Barranquilla da un paso clave para recibir la IndyCar: ya hay circuito diseñado y posible fecha para la carrera

Barranquilla mantiene firme su intención de convertirse en sede de una carrera de la IndyCar y ya definió una hoja de ruta para lograrlo. El alcalde Alejandro Char aseguró que la ciudad trabaja para recibir una válida del campeonato antes de 2028, un objetivo que, de concretarse, convertiría a Colombia en el primer país fuera de Norteamérica en albergar una competencia oficial de la categoría.
Los avances fueron revelados por el mandatario durante una entrevista con Blu Radio, en la que explicó que el proyecto continúa en conversaciones con los máximos directivos de IndyCar. Según indicó, hace pocas semanas sostuvo una reunión con Mark Miles, presidente y CEO de la categoría, mientras que recientemente otros representantes de la organización visitaron Barranquilla para conocer de primera mano la propuesta.
La iniciativa forma parte de la estrategia de la ciudad para atraer eventos deportivos internacionales y ampliar su oferta turística. Aunque el proyecto aún no tiene una fecha confirmada para su estreno, la administración distrital considera que las conversaciones avanzan y mantienen vigente la aspiración de incorporar a Barranquilla al calendario de la categoría estadounidense.
Así será el circuito que prepara Barranquilla para la IndyCar
Uno de los principales anuncios entregados por Char fue el avance en el diseño del circuito urbano. De acuerdo con el alcalde, el trazado tendrá una longitud aproximada de 4,3 kilómetros, superior a las primeras propuestas conocidas durante las etapas iniciales del proyecto.
El recorrido aprovechará parte de la infraestructura existente y atravesará dos de los sectores más representativos de la ciudad: el Gran Malecón y la Vía 40. Sin embargo, el mandatario explicó que también será necesario ejecutar adecuaciones para cumplir con las exigencias técnicas de la IndyCar.
Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de nuevas curvas, ajustes en algunos peraltes y modificaciones puntuales sobre el recorrido. Char también señaló que será necesario intervenir algunos predios para completar el trazado definitivo, aunque destacó que Barranquilla cuenta con una red vial que facilita el desarrollo de un circuito callejero de estas características.
La ciudad busca que el diseño cumpla con los estándares exigidos por la organización del campeonato, requisito indispensable para que el proyecto pueda avanzar hacia una eventual aprobación definitiva.
El impacto económico que proyecta Barranquilla con la llegada de la IndyCar
La administración distrital plantea la IndyCar como una apuesta para dinamizar la economía local más allá del deporte. Durante la entrevista, Char afirmó que la ciudad espera recibir entre 40.000 y 100.000 turistas durante cada fin de semana de competencia, una proyección que tendría efectos sobre la ocupación hotelera, los restaurantes, el transporte, el comercio y otros servicios.
Como parte de esa estrategia, Barranquilla busca alcanzar un acuerdo con la categoría por cinco o diez años, con el propósito de garantizar la permanencia del evento y generar un impacto económico sostenido en el tiempo, en lugar de realizar una única carrera.
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El alcalde también destacó el papel de Juan Pablo Montoya dentro del proyecto. Según explicó, el dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis ha acompañado las conversaciones con los directivos de la categoría y su trayectoria ha contribuido a fortalecer la candidatura de Barranquilla.
Finalmente, Char reveló que la ciudad mantiene abiertas las gestiones para aspirar en el futuro a una carrera de Fórmula 1, aunque reconoció que ese proyecto avanza con mayor lentitud debido al contexto internacional. Por ahora, la prioridad de la administración es consolidar la llegada de la IndyCar y convertir a Barranquilla en una nueva sede del automovilismo internacional.