La desconocida apuesta empresarial de Bad Bunny por el automovilismo colombiano

Bad Bunny amplió sus negocios más allá de la música y una parte de esa estrategia ya tiene presencia en el deporte colombiano. El artista puertorriqueño es cofundador de Rimas Sports, una agencia de representación que en apenas tres años logró incorporar a tres referentes del automovilismo nacional: Juan Pablo Montoya, Tatiana Calderón y Sebastián Montoya.
La compañía, creada junto a Noah Assad, comenzó enfocada en el béisbol, pero posteriormente expandió su operación hacia otras disciplinas como el boxeo, el pádel, el fútbol americano y el automovilismo. Su modelo de negocio no se limita a negociar contratos deportivos, sino que también busca desarrollar el valor comercial de cada atleta mediante acuerdos con patrocinadores, estrategias de marca y generación de nuevos negocios. La información ha sido confirmada por la propia empresa y sus anuncios oficiales.
Actualmente, Rimas Sports representa a más de 60 deportistas de alto nivel. Además, el portafolio de atletas vinculados a la agencia reúne contratos que, en conjunto, superan los US$440 millones, aunque la empresa no ha revelado cuánto factura ni cuál es su valoración en el mercado.
Bad Bunny y la empresa que trabaja con figuras del automovilismo colombiano
La presencia de Rimas Sports en Colombia está marcada por tres nombres que representan distintas generaciones del automovilismo nacional.
El primero es Juan Pablo Montoya, considerado el piloto colombiano más exitoso de la historia gracias a sus victorias en la Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Daytona, además de su paso por la NASCAR.
También hace parte del grupo Tatiana Calderón, quien se convirtió en la primera colombiana en competir en la Fórmula 2 y ha desarrollado buena parte de su carrera en categorías internacionales como la Super Fórmula japonesa y las pruebas de resistencia.
A ellos se suma Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya y uno de los pilotos colombianos con mayores opciones de llegar a la Fórmula 1 en los próximos años. Actualmente compite en categorías de formación dentro del camino hacia la máxima categoría del automovilismo mundial.
Cómo funciona el negocio deportivo de Rimas Sports
El objetivo de la empresa es convertir a los deportistas en marcas con capacidad de generar ingresos más allá de las competencias. Para ello desarrolla estrategias comerciales, gestiona patrocinios, fortalece la presencia de los atletas en medios y redes sociales y busca nuevas oportunidades de negocio alrededor de sus carreras.
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La expansión de Rimas Sports también llegó al sector de los contenidos. La agencia produce material deportivo junto a iHeartMedia, uno de los mayores grupos de radio y pódcast de Estados Unidos, como parte de su estrategia para aumentar la exposición de los atletas que representa.
Aunque Bad Bunny es reconocido mundialmente por su carrera musical, la empresa que ayudó a fundar continúa ampliando su presencia en la industria deportiva. Colombia se convirtió en uno de los mercados donde esa estrategia ya tiene resultados concretos, con tres pilotos de referencia dentro de un portafolio que sigue creciendo a nivel internacional.