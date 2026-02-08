De Bad Bunny a los comerciales: Estas son las apuestas más curiosas que mueve el Super Bowl

El Super Bowl es, cada año, el evento deportivo más visto en Estados Unidos y uno de los espectáculos mediáticos con mayor alcance en todo el mundo. Pero más allá del partido y del show de medio tiempo, el evento se ha convertido en un fenómeno económico que mueve miles de millones de dólares en apuestas de todo tipo.
En los últimos años, el crecimiento del mercado de apuestas deportivas legales en Estados Unidos ha impulsado una diversificación inédita de productos. Ya no se trata únicamente de pronosticar al campeón o el marcador final, sino de anticipar casi cualquier suceso que rodee al evento.
Hoy, los apostadores pueden poner dinero sobre decisiones creativas, presencia de celebridades, canciones que sonarán en el entretiempo o incluso sobre qué marcas aparecerán en los comerciales más costosos de la televisión estadounidense.
El Super Bowl, así, se consolida como un evento donde el deporte, el entretenimiento y el negocio convergen en un mismo escenario, ampliando los límites de lo que se puede convertir en un mercado apostable.
Desde el show de medio tiempo hasta las tribunas
Uno de los segmentos que más atención ha despertado son las apuestas relacionadas con el espectáculo del entretiempo. En plataformas de predicción, ya es posible apostar por la primera canción que interpretará el artista principal, un mercado que se apoya en la expectativa cultural y en el impacto global del show musical.
A esto se suman apuestas sobre la presencia de celebridades en el estadio, un reflejo del peso que tiene la cultura pop en el Super Bowl. Actores, músicos y figuras del entretenimiento se convierten en variables dentro de estos mercados, incluso sin tener relación directa con el partido.
Este tipo de apuestas apunta a un público más amplio, que no necesariamente sigue el fútbol americano, pero sí consume el evento como un espectáculo global.
Publicidad: Un negocio que también se pronostica
Otro de los focos está en la publicidad. El Super Bowl es el espacio publicitario más caro del año en Estados Unidos, con anuncios que superan los US$10 millones por apenas segundos al aire. Esa relevancia ha dado paso a mercados donde se puede apostar si determinadas empresas emitirán o no un comercial durante el evento.
Plataformas de predicción como Kalshi permiten combinar múltiples eventos alrededor del Super Bowl en una sola apuesta, integrando variables deportivas, culturales y comerciales: desde la victoria de los New England Patriots en el partido, hasta que Tití Me Preguntó sea la primera canción del show de medio tiempo, la presencia de la actriz Sydney Sweeney en el estadio y la emisión de un comercial de DoorDash durante la transmisión.
El combo, con un costo de US$10.000, ofrece un pago potencial de US$139.400, con cuotas de +1294, lo que evidencia cómo el evento se divide en múltiples pequeños escenarios para apostar que ya no dependen exclusivamente del juego, sino del espectáculo completo que rodea al Super Bowl, incluyendo entretenimiento, marcas y celebridades.
El Super Bowl, un laboratorio de audiencias y publicidad
Más allá del espectáculo y las apuestas, el Super Bowl se ha consolidado como el mayor experimento anual de inversión publicitaria en televisión. Cada edición deja lecciones sobre el valor del rating, la atención y la recordación de marca, en un contexto donde los anuncios alcanzan costos récord por segundos al aire.
Sin embargo, análisis recientes sobre consumo televisivo en Colombia muestran que el impacto no depende únicamente de eventos masivos y excepcionales. A diferencia del “todo o nada” del Super Bowl, el mercado local ofrece audiencias constantes y altamente fidelizadas a lo largo del año, lo que abre oportunidades para inversiones más eficientes, basadas en datos y no solo en picos de audiencia.
Un análisis de CNC Ratings destaca que, aunque el Super Bowl concentra audiencias históricas en Estados Unidos, en Colombia la televisión abierta y cerrada ofrecen niveles de impacto acumulado comparables de manera diaria. Según esta firma de medición, la diferencia no está en la magnitud del evento, sino en la capacidad de segmentar, medir fidelidad y optimizar la inversión publicitaria con mayor precisión a lo largo del año.
Recomendado: Apuestas del Super Bowl moverían seis veces más plata que el sector de juegos de azar en Colombia en un año
El Super Bowl LX de la NFL enfrentará hoy a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El partido comenzará a las 6:30 p. m. y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+, con transmisión completa del juego y el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.