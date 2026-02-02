Apuestas del Super Bowl moverían seis veces más plata que el sector de juegos de azar en Colombia en un año

El Super Bowl 2026, que se jugará el 8 de febrero en Santa Clara, California, entre Seattle Seahawks y New England Patriots, podría generar US$1.760 millones en apuestas deportivas legales en Estados Unidos. La estimación fue publicada por la American Gaming Association (AGA) y anticipa un crecimiento cercano al 27 % interanual, lo que consolidaría a la final de la NFL como el mayor evento de apuestas deportivas del país.
La cifra proyectada confirma la expansión sostenida del mercado regulado de apuestas deportivas en Estados Unidos. Desde 2018, cuando la Corte Suprema habilitó a los estados a regular esta actividad, 38 estados y el Distrito de Columbia adoptaron modelos legales, tanto a nivel estatal como tribal. Este marco permitió ampliar la oferta, profesionalizar operadores y atraer a usuarios que antes apostaban en mercados no regulados.
Según la AGA, el Super Bowl sigue siendo el principal catalizador del negocio por una razón estructural: concentra audiencias masivas, consumo publicitario, apuestas en vivo y eventos sociales en un solo día. La final de la NFL no solo lidera en rating televisivo, sino también en volumen de transacciones, superando ampliamente cualquier otro evento deportivo en Estados Unidos.
El crecimiento también está asociado a la migración de apostadores hacia plataformas legales. La AGA destaca que los operadores regulados ofrecen mecanismos de control, verificación de edad y herramientas de juego responsable, factores que han impulsado la confianza del usuario y el aumento del volumen apostado año tras año.
El Super Bowl como motor del mercado de apuestas en Estados Unidos.
Bill Miller, presidente y director ejecutivo de la AGA, explicó que el evento se convirtió en un punto de entrada para millones de usuarios al mercado regulado. En palabras del directivo, “ningún evento reúne a los aficionados como el Super Bowl”, una afirmación respaldada por los datos históricos del sector.
El impacto del Super Bowl va más allá del partido. En ediciones recientes, más del 60 % de las apuestas se realizaron desde dispositivos móviles y una parte relevante correspondió a apuestas en vivo y mercados alternativos, como jugadas específicas, desempeño individual y resultados por cuarto.
El informe de la AGA también alertó sobre el crecimiento de los mercados de predicción no regulados, que presentan las apuestas como instrumentos de inversión. Un estudio citado por la asociación reveló que 78 % de los usuarios de estos contratos cree erróneamente que cuenta con respaldo regulatorio estatal, cuando en realidad operan fuera del marco legal de apuestas deportivas.
Super Bowl 2026 frente al tamaño del mercado colombiano
En Colombia, el mercado regulado de juegos de suerte y azar, que incluye apuestas deportivas, juegos online, casinos y bingos, registró en 2024 ingresos por $1,046 billones, según cifras oficiales de Coljuegos. Ese monto equivale aproximadamente a US$267 millones.
En términos comparativos, los US$1.760 millones que podría mover el Super Bowl 2026 representan 659 % del tamaño total del mercado regulado colombiano en un año completo. Dicho de otra forma, un solo partido en Estados Unidos podría generar 6,6 veces más dinero en apuestas legales que todo el sector regulado de juegos en Colombia durante 12 meses.
La diferencia también se observa al analizar los aportes fiscales. En el primer semestre de 2025, el sector de juegos de suerte y azar en Colombia transfirió $883.992 millones al sistema de salud, equivalentes a US$225 millones. Comparado con esta cifra, el Super Bowl 2026 representaría 782 % de ese valor, es decir, casi ocho veces lo que el sector colombiano aportó a la salud en seis meses.
El contraste evidencia la diferencia estructural entre un mercado maduro, con eventos de alcance nacional y alto consumo, y uno en crecimiento como el colombiano. El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto de Estados Unidos: también es el mayor generador de apuestas legales del mundo en un solo día.