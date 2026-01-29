Un spot publicitario en el Super Bowl 2026: Los 30 segundos más caros de la historia de la televisión

El mercado publicitario deportivo alcanzará un nuevo récord en 2026. El Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero, fijó el precio más alto jamás registrado para un comercial televisivo: US$9 millones por 30 segundos de pauta nacional en Estados Unidos. La cifra consolida al evento de la NFL como el espacio publicitario más costoso y demandado del mundo, muy por encima de cualquier otra competencia deportiva.
El valor se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del negocio audiovisual deportivo. Según datos del mercado citados por AdAge, las negociaciones publicitarias comenzaron en marzo de 2025, cuando NBCUniversal, titular de los derechos de transmisión en Estados Unidos, abrió la venta anticipada de espacios. Desde ese momento, la demanda superó ampliamente la oferta disponible, lo que empujó los precios por encima de los niveles inicialmente previstos.
La tarifa base para un anuncio de 30 segundos se ubicó cerca de US$7 millones, pero el avance acelerado de las reservas llevó rápidamente los valores hasta los US$9 millones por spot. Todos los espacios publicitarios se agotaron en septiembre de 2025, varios meses antes del partido, lo que refleja la presión del mercado y la escasez estructural del inventario.
El Super Bowl no solo concentra la mayor audiencia televisiva anual en Estados Unidos, sino que también se convirtió en una plataforma central para el lanzamiento de campañas, productos y reposicionamientos de marca. La edición número 60 llegará, además, con un componente adicional que eleva el volumen de negocio total.
NBCUniversal y el modelo de paquetes que duplicó la inversión publicitaria
Más allá del precio individual del spot, NBCUniversal estructuró una estrategia comercial integrada. Las marcas interesadas en anunciarse durante el Super Bowl LX deben igualar la inversión inicial con una segunda compra destinada a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, también bajo control del mismo grupo mediático. Este esquema eleva el compromiso total por anunciante hasta US$18 millones, sin incluir costos de producción ni activaciones digitales adicionales.
En 2020, un comercial de 30 segundos durante el Super Bowl costaba US$5,6 millones. En seis años, el valor creció más de 60 %, hasta llegar a una equivalencia de US$300.000 por segundo de exposición en 2026. Ningún otro evento deportivo ofrece tarifas cercanas a ese nivel en televisión lineal.
El Super Bowl vs. otros grandes eventos deportivos
En una final de la Copa Mundial de la FIFA, incluso con audiencias internacionales masivas, el precio de un spot televisivo de 30 segundos suele oscilar entre US$1,5 y US$2,5 millones, dependiendo del mercado y la región de emisión. En los Juegos Olímpicos, los anuncios se comercializan dentro de paquetes, pero el valor promedio por 30 segundos en una final no supera los US$4 millones.
En la Fórmula 1, ni siquiera el Gran Premio de Mónaco, el evento más exclusivo del calendario, alcanza cifras similares, con espacios televisivos que se mueven en rangos muy inferiores. Algo similar ocurre en el tenis: las finales de Grand Slam, como Wimbledon o el US Open, presentan altos niveles de audiencia, pero con costos publicitarios muy por debajo del estándar del Super Bowl.
Recomendado: Christian González hace historia con los Patriots: Segundo colombiano en llegar al Super Bowl
El Super Bowl es el único espectáculo deportivo en el que los anuncios son parte del contenido esperado por la audiencia, lo que reduce la evasión publicitaria y aumenta el impacto de marca. Esa característica explica por qué las empresas aceptan precios récord año tras año.