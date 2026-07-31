Mientras millones veían el Mundial, este electrodoméstico duplicó sus ventas en Colombia

El Mundial de Fútbol 2026 no solo impulsó el consumo de televisores y dispositivos electrónicos. El torneo también dinamizó la venta de electrodomésticos para el hogar, especialmente aquellos destinados a conservar alimentos y bebidas, en medio de las reuniones familiares y encuentros entre amigos que acompañaron la competencia.
Así lo evidencian los resultados de la alianza comercial entre Electrolux y Grupo Éxito. Según la compañía, la categoría de refrigeración registró un crecimiento de 200 % en lo corrido de 2026, convirtiéndose en una de las de mejor desempeño dentro del canal retail y mostrando cómo el evento deportivo impulsó nuevas oportunidades para el mercado de electrodomésticos.
El segmento con el mayor dinamismo fue el de minibares. Entre mayo y junio, meses previos al inicio del campeonato, las ventas crecieron más de 100 %, mientras que el acumulado del año alcanzó cerca de 86 %. Este comportamiento permitió a Electrolux consolidarse como la marca líder de esta subcategoría dentro de Grupo Éxito.
John Hernández, gerente de Marketing y Trade Marketing de Electrolux, explicó que el comportamiento del mercado respondió a la necesidad de los consumidores de acondicionar espacios para compartir los partidos del Mundial, tanto en hogares como en establecimientos comerciales.
«Los electrodomésticos van mucho más allá de su función. Son aliados para crear espacios donde las personas se reúnen, comparten y disfrutan los momentos que más valoran», señaló el directivo, quien destacó que la alianza con Grupo Éxito permitió acercar soluciones enfocadas en mejorar la experiencia de los consumidores.
La tendencia también se reflejó en los congeladores, cuya nueva generación registró un crecimiento superior al 60 %, impulsado por consumidores que buscaron almacenar alimentos y bebidas para reuniones durante la temporada futbolera.
Para Electrolux, los resultados confirman que los grandes eventos deportivos continúan influyendo en las decisiones de compra de los colombianos y amplían las oportunidades para categorías del hogar que históricamente no lideraban las ventas durante estas temporadas. La compañía aseguró que seguirá fortaleciendo su alianza con Grupo Éxito para responder a las nuevas tendencias de consumo mediante soluciones enfocadas en innovación y bienestar.
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