Santa Fe ya aseguró cerca de US$4,78 millones en premios tras avanzar a octavos de la Sudamericana

Con una contundente serie frente a Caracas FC, Independiente Santa Fe aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y, además del impulso deportivo, consolidó un importante ingreso económico por su participación en los torneos internacionales de la Conmebol.
El conjunto bogotano venció 2-0 al equipo venezolano en el partido de ida disputado en El Campín y cerró la llave con un 3-0 en condición de visitante, para un marcador global de 5-0 que le dio el cupo a la siguiente ronda.
Gracias a su recorrido en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Santa Fe ya acumula US$4,78 millones en premios otorgados por la Conmebol, equivalentes a aproximadamente $14.900 millones.
El monto se compone de:
- US$3 millones por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.
- US$680.000 por mérito deportivo.
- US$500.000 por avanzar a la fase previa de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
- US$600.000 por clasificar a los octavos de final del torneo continental.
Ahora, el reto para el equipo dirigido por Repetto será enfrentar a River Plate de Argentina en los octavos de final. La serie se definirá en un ida y vuelta, con cierre en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde Santa Fe buscará dar uno de los golpes de la competencia.
En caso de avanzar a los cuartos de final, el club capitalino recibirá US$700.000 adicionales en premios por parte de la Conmebol, incrementando aún más los ingresos obtenidos en la temporada internacional.
El desempeño deportivo también fortalece las finanzas del club, que ha encontrado en las competencias continentales una fuente clave de recursos, tanto por premios como por ingresos derivados de taquilla, derechos de televisión y patrocinadores.
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