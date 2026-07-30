La UEFA y sus 55 federaciones nacionales aprueban un boicot contra la FIFA por el negocio del Mundial

La UEFA aprobó por unanimidad una medida que podría provocar la mayor ruptura institucional del fútbol moderno. Las 55 federaciones nacionales que integran el organismo europeo respaldaron un boicot a las competiciones de la FIFA si la entidad presidida por Gianni Infantino mantiene su proyecto de abrir a inversionistas privados una parte del negocio comercial de sus principales torneos, incluido el Mundial.
La decisión representa una escalada en el conflicto que comenzó días atrás, cuando la FIFA confirmó que estudia crear una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). La iniciativa busca concentrar los derechos comerciales de competiciones como el Mundial masculino, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes, con el objetivo de vender hasta un 20 % de participación a inversionistas privados sin ceder el control deportivo de los torneos.
Según la información presentada por la FIFA a sus federaciones miembro, la nueva compañía tendría una valoración cercana a los US$20.000 millones y permitiría recaudar hasta US$4.200 millones mediante la incorporación de socios estratégicos. La operación es asesorada por JP Morgan y todavía requiere la aprobación de las 211 asociaciones nacionales que conforman la FIFA.
Aunque algunos reportes hablaron de una ruptura inmediata entre ambos organismos, la decisión de la UEFA es condicional. Las federaciones europeas no anunciaron su salida de la FIFA, sino que advirtieron que dejarán de participar en sus competiciones si el proyecto de privatización continúa adelante.
UEFA rechaza el ingreso de inversionistas al negocio del Mundial
La postura fue adoptada durante una reunión extraordinaria de la UEFA y contó con el respaldo de las 55 federaciones nacionales afiliadas. De acuerdo con el organismo europeo, la comercialización parcial de los principales activos de la FIFA modifica el modelo de gobernanza del fútbol internacional y abre la puerta a que inversionistas privados influyan sobre competiciones que, hasta ahora, han permanecido bajo control exclusivo de las asociaciones deportivas.
En su pronunciamiento, la UEFA afirmó que el Mundial «no está en venta» y sostuvo que la propuesta representa un cambio que no fue suficientemente consultado con las confederaciones ni con las federaciones nacionales. Además, pidió retirar completamente el proyecto y reclamó garantías de que una iniciativa similar no volverá a presentarse.
La decisión supone un cambio frente a la postura conocida días atrás, cuando la UEFA únicamente evaluaba posibles medidas de presión. Con el respaldo unánime de sus miembros, el organismo elevó el conflicto a un escenario institucional que podría afectar futuras competiciones organizadas por la FIFA.
Qué propone la FIFA y qué puede pasar ahora
La propuesta de FIFA Forward Enterprise forma parte de una estrategia para fortalecer los ingresos comerciales del organismo mediante la incorporación de capital privado. La nueva filial administraría activos como los derechos de televisión, los patrocinios, las licencias y la hospitalidad de sus principales torneos.
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Hasta el momento, la FIFA mantiene el calendario previsto para que las 211 federaciones miembro analicen la iniciativa antes de una eventual votación. El organismo no ha anunciado cambios en el proyecto tras la decisión de la UEFA.
Por ahora, tampoco se han sumado al boicot otras confederaciones continentales como la Conmebol, la Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) o la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Sin embargo, el respaldo unánime de Europa aumenta la presión sobre la FIFA en uno de los debates más importantes de los últimos años sobre el modelo de negocio del fútbol mundial.