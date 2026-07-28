FIFA planea privatizar parte del negocio del Mundial de Fútbol: la UEFA responde con fuertes críticas

La FIFA confirmó uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de su historia. El organismo anunció que estudia crear una nueva filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), una compañía valorada inicialmente en cerca de US$20.000 millones que concentraría la explotación comercial de sus principales torneos, entre ellos el Mundial masculino, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes. La iniciativa contempla vender hasta un 20 % de participación, sin ceder el control de las competiciones ni del gobierno del fútbol.
Con esta operación, la FIFA espera recaudar hasta US$4.200 millones mediante la entrada de inversionistas privados para fortalecer sus programas de desarrollo. Según Reuters, el organismo trabaja con JP Morgan para estructurar la transacción y seleccionar socios de largo plazo interesados en adquirir participaciones minoritarias sin derecho de control. Entre los potenciales inversionistas figura Thrive Eternal, fondo impulsado por Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital y hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El proyecto deberá ser aprobado por las 211 federaciones miembro antes de avanzar. Sin embargo, la iniciativa ya provocó una fuerte reacción oficial de la UEFA. El organismo europeo cuestionó la falta de transparencia del proyecto y aseguró que el plan «cruza una línea que las instituciones del fútbol nunca deberían cruzar», al considerar que el fútbol «no le pertenece a la FIFA para venderlo».
¿Qué es FIFA Forward Enterprise y por qué quiere vender una parte?
La nueva sociedad concentraría los principales activos comerciales de la FIFA. Entre ellos estarían los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, las licencias, la hospitalidad y otros negocios asociados a las competiciones organizadas por el organismo.
Aunque la FIFA abriría el capital a inversionistas privados, mantendría el control sobre la regulación del fútbol y la organización de los torneos. Además, insistió en que cualquier participación sería minoritaria y que las decisiones sobre la gobernanza del deporte seguirán bajo su control.
La organización explicó que los recursos obtenidos servirán para ampliar sus programas de desarrollo y elevar el apoyo económico a las federaciones afiliadas. La meta es pasar de US$8 millones actuales a US$24 millones por asociación durante la próxima década a través de su programa de inversión global.
La respuesta de la UEFA abre un nuevo frente con la FIFA y se habla de un posible boicot
El pronunciamiento oficial de la UEFA abrió un nuevo capítulo en las diferencias entre los dos principales organismos del fútbol mundial. La confederación europea sostuvo que comercializar una participación sobre los principales activos del fútbol pone en riesgo la gobernanza del deporte y criticó que no exista claridad sobre quiénes obtendrían beneficios económicos con la operación.
Según informó Bloomberg, la UEFA incluso estudia la posibilidad de boicotear torneos organizados por la FIFA como parte de la escalada del conflicto entre ambos organismos. Hasta el momento, la confederación europea no ha confirmado públicamente esa posibilidad, aunque sus declaraciones oficiales reflejan el creciente distanciamiento con la dirigencia encabezada por Gianni Infantino.
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Este no es el primer intento de la FIFA por atraer grandes inversionistas. En 2018 ya había explorado una operación cercana a US$25.000 millones, respaldada por SoftBank, que finalmente no prosperó. Ahora, con una estructura diferente y el respaldo de JP Morgan, Infantino busca reactivar esa estrategia mediante FIFA Forward Enterprise.
Si las 211 federaciones miembro aprueban la iniciativa, la FIFA pondrá en marcha una de las mayores transformaciones de su modelo comercial. La propuesta no implica vender el Mundial ni ceder el control del fútbol, pero sí abrir por primera vez la puerta a inversionistas privados para participar en el negocio económico de las principales competiciones organizadas por el organismo.