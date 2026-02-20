Trump anuncia US$75 millones de la FIFA destinados a proyectos deportivos en Gaza

La FIFA destinará US$75 millones a proyectos de fútbol en Gaza, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una sesión del Consejo de Paz para Gaza. Los recursos serán canalizados a través de la denominada Junta de Paz con el objetivo de financiar infraestructura y programas deportivos en la Franja. El máximo organismo del fútbol mundial, presidido por Gianni Infantino, no ha detallado aún el cronograma de ejecución, pero la cifra ya marca uno de los mayores aportes directos de la entidad a un territorio en conflicto.
De acuerdo con lo informado, los US$75 millones se destinarán a la construcción de un estadio, una academia de formación y decenas de canchas comunitarias. La inversión se enmarca en un contexto de reconstrucción en Gaza, donde la infraestructura deportiva ha sufrido daños significativos en medio del conflicto. La iniciativa busca impulsar proyectos ligados al fútbol como herramienta de cohesión social.
En paralelo, Trump aseguró que Estados Unidos aportará US$10.000 millones adicionales a la Junta de Paz. Además, la Organización de las Naciones Unidas adelanta una campaña para recaudar otros US$2.000 millones en ayuda humanitaria para Gaza. En conjunto, los anuncios superan los US$12.000 millones en compromisos, aunque el monto de la FIFA representa una fracción cercana al 0,6 % del total anunciado por Washington.
El anuncio se produce a pocos meses del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México bajo la organización de la FIFA. El evento será el primero con 48 selecciones y proyecta ingresos récord para la entidad rectora del fútbol.
FIFA busca promover el fútbol en Gaza
La cifra de US$75 millones equivale, por ejemplo, a más de 10 veces el presupuesto anual de varias federaciones de fútbol en Centroamérica y el Caribe. También supera el costo promedio de construcción de estadios de mediana capacidad en algunos países de América Latina, que puede oscilar entre US$20 millones y US$50 millones.
En términos comparativos, el presupuesto operativo anual de la FIFA supera los US$1.500 millones en años sin Mundial y se incrementa de forma sustancial en ciclos mundialistas. Solo el Mundial de Qatar 2022 generó ingresos por más de US$7.500 millones, de acuerdo con reportes financieros del organismo. En ese contexto, los US$75 millones anunciados para Gaza representan alrededor del 1 % de lo que dejó el último torneo.
La relación entre la FIFA y el gobierno estadounidense atraviesa un momento clave por la organización del Mundial 2026. El torneo ya registra un récord histórico de más de 150 millones de solicitudes de entradas, según cifras divulgadas por el organismo. La demanda supera ampliamente la oferta disponible.
En ese sentido, el contexto político también ha generado controversia. El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha cuestionado la sede del torneo y pidió a aficionados reconsiderar su asistencia. Sin embargo, el volumen de solicitudes de boletas sugiere que el impacto de estos llamados ha sido limitado.
El anuncio de los US$75 millones para Gaza introduce un componente geopolítico en la agenda deportiva de la FIFA en un año clave para sus finanzas y su posicionamiento de la mano con el Mundial 2026.