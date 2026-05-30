Los televisores que buscan los colombianos para ver el Mundial 2026: Ventas se disparan en todo el país

El fútbol se convirtió en uno de los principales motores del mercado de televisores en Colombia durante 2026. La temporada futbolera, sumada al crecimiento del entretenimiento en el hogar, llevaría al sector a superar los 2,5 millones de unidades vendidas y más de $4 billones en ingresos este año, según proyecciones de la industria.
Las cifras representan un aumento cercano al 35 % frente al comportamiento promedio del mercado en años anteriores, cuando las ventas rondaban los 2 millones de televisores y cerca de $3,5 billones anuales. Solo durante las temporadas de fútbol, el crecimiento de la categoría podría superar el 50 %, impulsado por eventos deportivos internacionales y un mayor consumo de plataformas de streaming y videojuegos.
El fenómeno también está transformando el perfil del consumidor colombiano. Las marcas reportan una mayor demanda de pantallas grandes, tecnologías de imagen avanzadas y televisores con funciones enfocadas en deportes y gaming. A esto se suma una reducción de precios que ha permitido ampliar el acceso a referencias que antes estaban concentradas en segmentos de alto costo.
Dentro de este panorama, la marca colombiana Kalley proyecta superar las 550.000 unidades vendidas en 2026 y alcanzar un acumulado histórico superior a los 4 millones de televisores comercializados en el país. La compañía cumple 20 años en esta categoría y apuesta por consolidar su presencia durante uno de los momentos de mayor consumo tecnológico del año.
Televisores más grandes y baratos impulsan el mercado en Colombia
El crecimiento del mercado de televisores en Colombia ha estado acompañado por cambios en la oferta tecnológica y una caída en los precios de las pantallas de gran formato. Según datos del sector, actualmente los televisores de 75 a 115 pulgadas registran precios hasta 15 % más bajos frente a los niveles observados entre 2024 y 2025.
La expansión del comercio electrónico ha sido otro factor clave en el crecimiento de la categoría. Actualmente, cerca del 20 % de las ventas de televisores en Colombia se realizan a través de canales digitales, mientras que algunas marcas ya tienen cobertura en más del 90 % del territorio nacional.
Kalley apuesta por el fútbol para acelerar ventas en 2026
El auge de la temporada futbolera llevó a Kalley a reforzar su estrategia comercial alrededor del deporte. La empresa anunció al arquero colombiano David Ospina como nuevo embajador de marca bajo la campaña “Kalleydosos”, con la que busca fortalecer su conexión con los aficionados durante el año.
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La compañía también ampliará su portafolio de televisores 4K MAX, QLED y MiniLED, enfocándose en modelos diseñados para consumo deportivo, cine y videojuegos. La meta de superar las 550.000 unidades vendidas convertiría a 2026 en uno de los años más importantes para la marca en esta categoría.
El crecimiento del mercado de televisores en Colombia refleja cómo el fútbol continúa impactando sectores distintos al deportivo. La combinación entre eventos internacionales, entretenimiento digital y reducción de precios está impulsando uno de los mayores ciclos de consumo tecnológico registrados en el país durante los últimos años.