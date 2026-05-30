El París Saint-Germain (PSG) se consagró campeón de la UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva, un resultado deportivo que le reportará una recompensa económica basada en el sistema de premios de la competición.
Con la de la implementación del nuevo formato del torneo, las compensaciones financieras han registrado un incremento en cada una de sus fases reglamentarias.
La obtención del título de la temporada actual complementa el éxito financiero registrado por el club en el ciclo 2024/25. En aquella edición previa, la institución francesa se embolsó alrededor de 102,75 millones de euros, sumado al dinero que se percibe bajo el concepto de ‘market-pool’ en función del coeficiente de cada conjunto.
¿Cuánto gana el PSG por ganar la Champions League en 2026?
La estructura financiera de la Champions League establece que cada equipo participante de la nueva fase de grupos recibe un pago de 18,62 millones de euros.
A partir de allí, el reglamento económico estipula que por cada victoria obtenida se otorgan 2,1 millones de euros más, mientras que por cada empate se asignan 700.000 euros. Las directrices de la UEFA aclaran que en ambas casillas la remuneración es menor en comparación con la fase de grupos clásica.
Al recaudo acumulado en la ronda inicial se le debe añadir el dinero que se percibe según se avanza de ronda en las fases de eliminación directa. Los parámetros oficiales fijan una asignación de 11 millones de euros por pasar a los octavos de final, 12,5 millones de euros por acceder a los cuartos de final y 15 millones de euros por instalarse en las semifinales.
La llegada a la instancia definitiva asegura los montos más elevados de la tabla de distribución. Los dos equipos que logran disputar el partido final (en este caso PSG y Arsenal) perciben un total de 18,5 millones de euros por acceder a esta ronda.
Finalmente, el equipo parisino se llevará otros 5 millones de euros al vencer en penales al cuadro británico.