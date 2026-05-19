Arsenal gana la Premier tras 22 años y suma una millonaria bolsa a su dueño

Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años sin ganar el título. La definición llegó a falta de una jornada, luego del empate del Manchester City ante el Bournemouth, resultado que dejó sin opciones matemáticas al equipo de Pep Guardiola. El club londinense suma su decimocuarto título de liga inglesa y se mantiene como el tercer equipo con más campeonatos de Primera División en Inglaterra, por detrás del Manchester United y el Liverpool, ambos con 20.
El equipo dirigido por Mikel Arteta aseguró el campeonato tras una temporada de alta regularidad en puntos y rendimiento defensivo. El Arsenal no ganaba la liga desde la campaña 2003/04, cuando terminó invicto con el equipo conocido como “Los Invencibles” bajo la dirección de Arsène Wenger.
La celebración comenzó incluso antes de la confirmación matemática. En el Emirates Stadium, durante la victoria ante el Burnley, los aficionados ya anticipaban el título mientras se seguían los resultados del Manchester City. El cierre del ciclo incluyó también la eliminación de cánticos de burla utilizados por rivales durante años, en un contexto de competencia directa con el City y el Liverpool en la última década.
Dominio defensivo y estrategia del Arsenal campeón
El título del Arsenal se construyó sobre una base estadística clara. El equipo fue el menos goleado de la Premier League y logró 18 goles en jugadas de tiro de esquina, el registro más alto del torneo. Este rendimiento en balón parado fue un factor determinante en partidos cerrados y convirtió al cuerpo técnico encargado de estas acciones en una pieza clave del sistema.
En defensa, el arquero David Raya logró su tercer Guante de Oro consecutivo, respaldado por la dupla central formada por Gabriel Magalhães y William Saliba. El equipo mantuvo una estructura estable durante toda la temporada, con pocos cambios en la alineación titular y una gestión de resultados basada en el control del ritmo de los partidos.
En ataque, el Arsenal no dependió de un único goleador. Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Kai Havertz y Viktor Gyökeres compartieron la producción ofensiva, con aportes distribuidos en distintas fases del campeonato. Este modelo redujo la dependencia individual y sostuvo la regularidad del equipo en una liga de alta exigencia competitiva.
Impacto económico del título y final de Champions League
El título de la Premier League genera para el Arsenal un ingreso estimado de 207 millones de euros, según la estructura de pagos del torneo inglés. Este monto incluye derechos de televisión, bonos por rendimiento y el market pool internacional. A esto se suman ingresos comerciales y acuerdos de patrocinio con marcas como Adidas y Emirates, que incorporan cláusulas de rendimiento deportivo.
El impacto económico del título se amplía con la clasificación del club a la final de la UEFA Champions League, donde enfrentará al Paris Saint-Germain el 30 de mayo en Budapest. La participación en la final añade ingresos por premios UEFA, derechos de transmisión y bonos por desempeño que pueden elevar significativamente los ingresos de la temporada.
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Bajo la propiedad de Kroenke Sports & Entertainment, el Arsenal también experimenta una revalorización de su marca en mercados internacionales como Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.
Analistas del mercado deportivo estiman que los clubes campeones de ligas top pueden incrementar su valoración entre 5 % y 15 %, lo que refuerza el posicionamiento del Arsenal como uno de los activos más valiosos del fútbol europeo en 2026.