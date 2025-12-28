Arsenal apuesta por WhatsApp y Facebook para fortalecer su estrategia digital y comercial

El Arsenal firmó una alianza estratégica con WhatsApp y Facebook, plataformas propiedad de Meta, para fortalecer su comunicación directa con millones de aficionados en todo el mundo. El acuerdo se activará en los próximos meses y se enfocará en contenidos exclusivos, alertas personalizadas y espacios de interacción digital. La iniciativa apunta a ampliar el alcance global del club y a profundizar la relación con una base de seguidores que supera los 100 millones a nivel internacional, según estimaciones del propio entorno del fútbol europeo.
La apuesta se apoya en el tamaño de las plataformas involucradas. WhatsApp supera los 2.000 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, mientras que Facebook ronda los 3.000 millones, de acuerdo con cifras reportadas por Meta. Para un club como el Arsenal, con fuerte presencia en mercados como África, Asia y América, estas plataformas representan un canal de distribución directo, sin intermediarios, con impacto inmediato y bajo costo operativo.
El acuerdo permitirá al club enviar actualizaciones en tiempo real sobre partidos, entrenamientos, fichajes y resultados, además de contenidos diseñados exclusivamente para estos canales. A diferencia de las redes sociales abiertas, la mensajería directa facilita una comunicación segmentada, con mayor tasa de apertura y menor dependencia de algoritmos, un factor clave en la estrategia digital de clubes que compiten por atención.
Desde la perspectiva económica, la iniciativa se alinea con la necesidad de diversificar ingresos más allá de los derechos de televisión y el patrocinio tradicional. En la temporada 2022/2023, el Arsenal reportó ingresos superiores a 600 millones de libras, según cifras del club, con un crecimiento relevante en el rubro comercial. La expansión de canales propios es vista como una palanca para impulsar ventas de mercancía, membresías digitales y activaciones con patrocinadores.
Arsenal y Meta: Una jugada para fortalecer el negocio
Uno de los ejes del acuerdo será la creación de espacios digitales exclusivos, descritos como foros virtuales, donde los aficionados podrán interactuar entre sí y con el club. Estos entornos buscan replicar la experiencia comunitaria del estadio en un formato digital, con debates, dinámicas interactivas y participación directa de los hinchas.
WhatsApp permitirá el envío de alertas personalizadas, un formato que en marketing deportivo registra tasas de apertura superiores al 90 %, muy por encima del correo electrónico o las redes sociales tradicionales. Facebook, por su parte, servirá como plataforma para contenidos de mayor duración, transmisiones en diferido y comunidades segmentadas por idioma o región.
Esta estrategia responde a un cambio estructural en el consumo deportivo. Según Deloitte, los clubes de fútbol de élite están priorizando la construcción de bases de datos propias para reducir su dependencia de plataformas externas y mejorar la monetización directa. El Arsenal se suma así a una tendencia que busca convertir su audiencia en un activo medible y activable.
El club londinense fue uno de los primeros de la Premier League en apostar por la transmisión digital directa de contenidos detrás de cámaras hace más de una década. Hoy, su alianza con WhatsApp y Facebook representa una evolución de esa visión, ahora respaldada por plataformas con alcance masivo y capacidad de segmentación en todo el planeta.