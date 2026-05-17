Nueva alternativa para ahorrar dinero y tiempo llenando el álbum Panini 

Cada cuatro años, millones de colombianos vuelven a enfrentarse al mismo reto: completar el álbum Panini del Mundial sin que el bolsillo termine golpeado antes de llegar a la última página. Pero la edición de 2026 promete ser distinta. No solo será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y una cifra récord de láminas, sino también uno de los álbumes más costosos y difíciles de completar para los aficionados.
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La nueva edición del álbum Panini contará con 112 páginas y espacio para 980 láminas, muy por encima de las cifras registradas en Qatar 2022. Cada sobre tendrá siete láminas y un precio estimado de $5.000, mientras que el álbum cuesta alrededor de $14.900 en versión tapa blanda y hasta $49.900 en tapa dura.
Con esas cifras, completar el álbum podría convertirse en un lujo para muchos hogares. En un escenario favorable, donde el usuario logre intercambiar buena parte de sus repetidas, se necesitarían aproximadamente 307 sobres para alcanzar las 980 figuras, lo que representaría una inversión cercana a $1,3 millones solamente en sobres.
Nueva alternativa para ahorrar llenando el Panini
Ese panorama está cambiando la forma en que muchos aficionados afrontan el tradicional ritual futbolero. Y justamente allí aparece una nueva alternativa impulsada por empresas como DiDi Shop y OXXO, que buscan convertir el proceso de llenar el álbum en una experiencia más eficiente y menos costosa.
“Llenar el álbum es una tradición que ha acompañado a generaciones y sigue evolucionando con el tiempo. Hoy vemos que las personas buscan vivir esta experiencia de forma más práctica, sin perder lo que la hace especial: abrir sobres, intercambiar y conectar con otros”, afirmó Ricardo Sepúlveda, gerente Comercial de DiDi Shop para Colombia.
La gran novedad está en que ahora los usuarios podrán comprar álbumes y sobres a través de DiDi Shop en tiendas OXXO, con envíos sin costo en distintas ciudades del país, lo que busca reducir desplazamientos y facilitar el acceso al producto.
OXXO, que actualmente tiene más de 600 tiendas en Colombia distribuidas en 39 municipios y nueve departamentos, se sumó a la alianza buscando capitalizar el alto tráfico de consumidores que genera la temporada mundialista.
“En OXXO trabajamos todos los días para estar cerca de las personas y facilitarles su día a día con soluciones prácticas y accesibles. Por eso, nos emociona hacer parte de una tradición tan especial como llenar el álbum”, aseguró Luis Carlos Alemán, gerente de marketing de OXXO.
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La compañía agregó que la alianza busca facilitar el acceso a las láminas y al álbum “de una forma ágil y sencilla”, aprovechando tanto su red física como la plataforma tecnológica de DiDi Shop. Uno de los grandes beneficios, es que el envío será completamente gratis así se incluyan otros productos distintos al álbum o sobres.
El fenómeno alrededor del álbum Panini también está cambiando por la forma en que las personas intercambian láminas repetidas. Lo que antes ocurría principalmente en colegios, parques o reuniones familiares ahora migró parcialmente a grupos en redes sociales y encuentros organizados entre coleccionistas. Por eso, se realizarán convocatorias para ‘cambiatones’ de láminas en determinados locales del OXXO.