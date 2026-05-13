Atlético Nacional cierra importante alianza que beneficiará a millones de hinchas en todo el país

Atlético Nacional y dale! anunciaron el lanzamiento de la tarjeta oficial del club, una apuesta con la que buscan conectar beneficios financieros y experiencias para millones de aficionados en Colombia. La iniciativa incluirá cashback, descuentos, premios y acceso a actividades exclusivas relacionadas con el equipo antioqueño.
La tarjeta podrá solicitarse de manera digital desde los 12 años y ofrecerá beneficios desde el momento de su activación. Entre los incentivos iniciales se encuentra un cashback de $27.000 para los primeros usuarios que soliciten la tarjeta física. Además, los aficionados que cumplan metas de facturación podrán ganar camisetas oficiales del club.
Atlético Nacional, fundado en 1947, es uno de los equipos con mayor presencia comercial y deportiva en el país. Según cifras compartidas por las compañías, el club cuenta con más de 15 millones de hinchas en Colombia, un mercado clave para las marcas que buscan ampliar su alcance a través del fútbol.
La alianza se da en un contexto en el que los clubes deportivos fortalecen nuevas líneas de negocio relacionadas con experiencias, fidelización y servicios digitales. En Colombia, el fútbol se mantiene como una de las industrias de entretenimiento con mayor capacidad de consumo en boletería, productos oficiales y patrocinios.
Tarjeta de Atlético Nacional tendrá cashback y premios
La nueva tarjeta de dale! incluirá descuentos en boletería, tiendas oficiales y escuelas de fútbol vinculadas al club. También ofrecerá acceso a experiencias exclusivas para los aficionados, una estrategia con la que ambas marcas buscan fortalecer la relación con la hinchada.
Los usuarios que más utilicen la tarjeta podrán acceder a premios por cumplimiento de metas de facturación. Entre los incentivos anunciados habrá cinco camisetas firmadas por jugadores de Atlético Nacional y otras 25 camisetas oficiales adicionales.
“El objetivo es acercarnos a millones de hinchas en Colombia con beneficios y experiencias relacionadas con el equipo”, señaló José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!.
Por su parte, Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, afirmó que la alianza permitirá ampliar las formas de conexión con los aficionados y llevar la relación con el club más allá de los partidos.
Atlético Nacional apuesta por nuevas líneas de ingresos
Las alianzas entre equipos de fútbol y compañías financieras han ganado espacio en América Latina como mecanismo para monetizar las bases de aficionados y aumentar la fidelización de usuarios. Clubes de la región han impulsado tarjetas y programas de beneficios enfocados en consumo y experiencias.
En el caso de Atlético Nacional, la estrategia se suma a otras iniciativas comerciales relacionadas con patrocinios, productos oficiales y activaciones para hinchas. El club verdolaga es uno de los de mayor convocatoria en Colombia tanto en asistencia a estadios como en venta de mercancía.
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Por su parte, dale! continúa fortaleciendo su presencia en el sector deportivo y en el mercado financiero digital. La compañía busca ampliar su base de usuarios mediante productos enfocados en públicos jóvenes y consumidores digitales.
El proceso de solicitud de la tarjeta será completamente digital y podrá realizarse desde el celular, sin trámites presenciales. Con este lanzamiento, Atlético Nacional y dale! buscan ampliar los beneficios para los aficionados y abrir nuevas oportunidades comerciales alrededor del fútbol colombiano.