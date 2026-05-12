Otra importante plataforma de streaming se suma a la transmisión de los 104 partidos del Mundial en Colombia

Paramount+ transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Colombia tras cerrar un acuerdo de distribución con DSports para emitir en vivo toda la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La alianza cubrirá seis mercados de Suramérica: Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.
La Copa Mundial 2026 será la más grande en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones y el calendario pasará de 64 a 104 partidos. El campeonato se jugará entre junio y julio de 2026 en 16 ciudades sede distribuidas en los tres países organizadores.
Con este movimiento, Paramount+ entra de lleno a la competencia por las audiencias deportivas en América Latina. La plataforma ya venía fortaleciendo su portafolio con contenidos deportivos y ahora suma el evento con mayor audiencia global. De acuerdo con la FIFA, el Mundial de Qatar 2022 alcanzó cerca de 5.000 millones de espectadores acumulados en diferentes plataformas y emisiones.
La transmisión en Colombia estará disponible para los usuarios suscritos a Paramount+, mientras que DSports mantendrá la emisión tradicional por televisión satelital. La operación incluye más de 900 horas de programación entre partidos, previas, análisis y coberturas especiales desde las sedes mundialistas.
Paramount+ y DSports apuestan por el negocio del deporte en streaming para el Mundial
La alianza entre Paramount+ y DSports comenzará oficialmente el 1 de junio de 2026 y también incluirá otros contenidos deportivos internacionales. Entre ellos aparecen partidos de LaLiga de España, torneos de la Conmebol y eventos de combate asociados a UFC y Zuffa Boxing.
Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido de Paramount+ para América Latina, señaló que el acuerdo busca fortalecer la oferta de deportes en vivo para los suscriptores de la plataforma en la región. Por su parte, Hernán Bidegain, director de DSports, afirmó que la cobertura contará con enviados especiales en Estados Unidos, México y Canadá, además de seguimiento permanente a selecciones como Colombia, Argentina, Ecuador y Uruguay.
Actualmente, Paramount+ tiene en Colombia un plan mensual de $23.900 y una suscripción anual de $178.900. Ambos permiten reproducción simultánea en dos dispositivos y calidad Full HD.
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La plataforma también se comercializa a través de operadores como DirecTV y Claro, además de alianzas con Mercado Libre. Este modelo permite integrar el cobro dentro de las facturas de televisión o servicios digitales.
DSports lleva más de dos décadas transmitiendo Copas Mundiales desde Corea y Japón 2002. Con el Mundial 2026, la compañía buscará mantener su presencia en las grandes competencias deportivas, ahora con una estrategia enfocada en distribución multiplataforma y consumo digital.