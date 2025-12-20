La novela por la adquisición de Warner Bros Discovery (WBD) parece estar acercándose a su conclusión. La junta directiva del conglomerado de medios rechazó la oferta de compra presentada por Paramount, lo que da vía para continuar el acuerdo con Netflix.
La negociación, que ha sido calificada como una de las más grandes en la historia reciente de Hollywood, podría marcar una nueva senda en el futuro del cine y la televisión. Estos son los puntos claves para entender las repercusiones de esta operación.
La puja por Warner Bros.
A principios de diciembre, el mundo del entretenimiento se sacudió luego de que Netflix anunciara un acuerdo de compra por US$72.000 millones para adquirir Warner Bros. Con este monto, el gigante del streaming se puso a la delantera en la batalla de ofertas en la que participaban otros grandes de la industria.
WBD tiene entre sus planes dividirse en dos empresas. Una vez esa división entré en vigor, Netflix adquiriría la parte de Warner, haciéndose con los derechos de franquicias como ‘Harry Potter’, ‘Juego de Tronos’ y del servicio de transmisión HBO Max.
En otras palabras, la compra daría lugar a la creación de un nuevo gigante del entretenimiento que no solo le permitiría a la compañía combinar su catálogo, sino también ampliar su capacidad de producción en estudio y aumentar su inversión en contenidos originales.
Paramount en el ‘ring’
Poco después de que se alcanzara este acuerdo, Paramount Skydance realizó un nuevo movimiento en el tablero. La compañía lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre Warner Bros.
Según explicó la firma, la propuesta consistía en ofrecer a los accionistas US$17.600 millones más en efectivo que el acuerdo que estaban concretando con Netflix.
Para entender mejor cómo funciona esta táctica, hay que aclarar el concepto. Una opa hostil consiste en un intento de compra de una empresa que se lanza directamente a los accionistas. El interesado suele ofertar a un precio superior al de mercado para convencer a los accionistas de vender sus títulos, a pesar de la resistencia de la dirección.
En este caso, si bien la oferta de Paramount en principio es superior a la su rival, la tajada del pastel que se quiere llevar también era mayor. ¿Por qué? A diferencia de Netflix, la firma busca hacerse con todo el conglomerado de medios, no solo los estudios cinematográficos y la división de streaming, sino también otras divisiones que incluyen propiedades como CNN, TNT, Cartoon Network y Discovery.
¿Qué viene ahora?
La decisión final recae sobre los accionistas de WBD.
La junta directiva de la empresa advierte que la oferta de Paramount “ofrece un valor inadecuado e impone numerosos y significativos riesgos y costos”. Su principal preocupación se basa en la rentabilidad, puesto que la proponente cuenta en gran parte con financiamiento extranjero y no de aportes propios.
Mientras tanto, Netflix sigue adelante con su plan de absorber el estudio cinematográfico Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y otros activos de inmenso valor.
El sube y baja en las acciones de Warner
En medio de la guerra de ofertas, las acciones del conglomerado llegaron a tocar los US$30 por título. Este incremento se dio luego de que los inversores comenzaran a pujar con la esperanza de que tanto Netflix como Paramount se decidieran a elevar sus propuestas.
De acuerdo con información de Bloomberg, desde que se inició esta batalla, los titulos de Warner Bros. Discovery han caído cerca de un 7 % (considerando los diferentes movimientos del mercado). Hasta la fecha, las acciones de WBD se posicionan por debajo de la oferta de US$27,75 por acción en efectivo.